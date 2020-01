Rusland, tegenstander van de Rode Duivels, houdt basiskamp dichtbij Moskou tijdens Euro 2020 Redactie

Bron: Belga 0 EK 2020 De Russische voetbalbond heeft bekendgemaakt dat haar nationale team tijdens het EK voetbal komende zomer (12 juni-12 juli) haar basiskamp zal opzetten in Novogorsk, net buiten de stadsrand van Moskou. De Russen openen hun EK op 13 juni met een duel in Sint-Petersburg tegen de Rode Duivels.

Vier dagen later wacht, opnieuw in Sint-Petersburg, een confrontatie met Finland. Tussen die eerste twee wedstrijden zal de selectie ook in Sint-Petersburg verblijven. De groepsfase eindigt voor de Russen op 22 juni met een duel in Kopenhagen tegen Denemarken. Dat duel zal opnieuw voorbereid worden in Novogorsk.

Bondscoach Stanislav Cherchesov zal zijn selectie op 21 mei samenroepen in het trainingscentrum in Novogorsk, ten noorden van de Russische hoofdstad. Twee dagen later zal de kern vertrekken voor een trainingsstage van acht dagen naar Oostenrijk. Nadien staan nog vriendschappelijke duels tegen Polen (op 2 juni in Warschau) en Servië (op 6 juni in Moskou) op het programma.

