Rode Duivels nu al (bijna) zeker van twee tegenstanders op het EK DMM

16 oktober 2019

17u36 14 EK voetbal De kwalificatie voor het EK is sinds de interland tegen San Marino (9-0) binnen voor de Rode Duivels. Daardoor is het nu al met argusogen uitkijken naar volgend jaar. Want wat blijkt? Onze nationale ploeg is bij de huidige gang van zaken zo goed als zeker van twee tegenstanders in de poulefase.

Hoezo zeker van twee tegenstanders? Met Italië, België, Polen, Spanje, Oekraïne en Rusland zijn nog maar zes landen geplaatst voor het EK. Op de overige 18 landen is het nog wachten tot een nieuwe reeks kwalificatiewedstrijden halverwege november en de barrages. Daarna volgt begin december nog eens een loting om alle landen in poules onder te brengen, maar veel landen kunnen we al op voorhand thuiswijzen.

Het EK wordt volgend jaar immers voor het eerst over heel Europa gespeeld. Dat betekent dus dat er wordt gevoetbald in twaalf stadions verspreid over twaalf verschillende gastlanden. Met zes poules in de groepsfase wil dat zeggen dat er twee speelsteden per groep zullen zijn. Die werden al op voorhand vastgelegd. Logischerwijs komt een land dat geplaatst is in de poule terecht met zijn eigen voetbalstadion.

Overzicht speelsteden per poule

Groep A: Rome (Italië) - Bakoe (Azerbeidzjan)

Groep B: Sint-Petersberg (Rusland) - Kopenhagen (Denemarken)

Groep C: Amsterdam (Nederland) - Boekarest (Roemenië)

Groep D: Londen (Engeland) - Glasgow (Schotland)

Groep E: Madrid (Spanje) - Dublin (Ierland)

Groep F: Berlijn (Duitsland) - Boedapest (Hongarije)

Status van reekshoofd

De verdeling van de speelsteden per poule zegt al veel over hoe het EK er uit zal zien. Daarnaast is het vooral kijken naar welke landen zich als reekshoofd plaatsen en dus in pot 1 op de loting verdwijnen. Daarmee staat of valt alles natuurlijk. Ons land heeft aan één punt op 16 november in Rusland genoeg om die status te vrijwaren. Gaan we van de huidige stand van zaken in de andere EK-kwalificatiegroepen uit dan krijgen we bijna zeker Italië, België, Nederland of Duitsland, Engeland, Spanje en Oekraïne als reekshoofden. Dat zijn de landen die op de loting in principe als eerste een poule toegewezen krijgen.

Maar, nu begint het, de speelsteden zijn al toegewezen. Italië verdwijnt als reekshoofd dus sowieso in groep A, Engeland in groep D en Spanje in groep E. Afhankelijk van wie groepswinnaar wordt in de kwalificatie krijgen we Nederland als reekshoofd in groep C of Duitsland in groep F. Doordat de UEFA Oekraïne en Rusland door politieke spanningen niet samen in één poule verdeelt, moet België dus wel in groep B komen. Oekraïne wordt dan ingedeeld in groep C of F. De samenstelling van de poules zit er dan zo uit:

Samenstelling groepen

Groep A: Italïe

Groep B: België

Groep C: Nederland of Oekraïne

Groep D: Engeland

Groep E: Spanje

Groep F: Duitsland of Oekraïne

Denemarken en Rusland

Als we nu de groepsverdeling op basis van speelsteden en de reekshoofdstatus van de Rode Duivels samen nemen, dan is het vrij makkelijk om groep B aan te vullen. Rusland is (zelfs bij verlies tegen de Rode Duivels op 16 november ) gekwalificeerd en komt dus sowieso in groep B bij onze nationale ploeg terecht.

Verder gaat Denemarken door de verdeling van speelsteden bij kwalificatie voor het EK ook groep B in. De Denen staan momenteel tweede in hun kwalificatiegroep en hebben aan vier op zes tegen Gibraltar en Ierland genoeg om zich te plaatsen.

Naast Denemarken en Rusland moet er dan nog één land in groep B bij om de poule te vervolledigen. Dat wordt dan een land uit pot drie of vier. Op basis van de rankings kan dat onmogelijk een topland zijn. Zelfs als Duitsland, Portugal of Frankrijk zich als niet-reekshoofd zouden kwalificeren, dan nog zou België die landen ontlopen omdat Rusland én Denemarken al in de poule zitten.

Dingen om naar uit te kijken dus. Nog meegeven: De eerste speeldag in groep B gaat door op zaterdag 13 juni, de tweede op woensdag 17 en donderdag 18 juni en de derde speeldag op maandag 22 juni. De speelsteden in groep B zijn dan Sint-Petersburg en Kopenhagen.