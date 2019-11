Rode Duivels al zeker tegen Russen en Denen op EK, Finland of Wales wordt derde tegenstander ABD/VDVJ

20 november 2019

06u47 0 Euro 2020 De kwalificaties voor het EK 2020 zitten erop. En dus is de potindeling (grotendeels) gekend. De Rode Duivels zijn alvast reekshoofd en zitten in pot 1. Wat ook zeker is: België neemt het op tegen Rusland en Denemarken. Als derde tegenstander wordt het uitkijken naar Finland of Wales.

De Rode Duivels komen uit in groep B - dat staat al vast. Mét tegenstanders Rusland - jawel, opnieuw de Russen - en Denemarken. Waarom? Wel, er zijn vier reekshoofden (Italië, Engeland, Spanje en Duitsland) die als gastland in één bepaalde groep moeten uitkomen. Het andere land uit pot 1, Oekraïne, mag dan weer niet met Rusland in één groep opgedeeld worden door de politieke spanningen.

Aangezien Euro 2020 in twaalf verschillende steden wordt afgewerkt, werd om praktische redenen vooraf afgesproken in welke groepen de gastlanden terecht zouden komen. Rusland en Denemarken, allebei gastlanden, werden opgedeeld in groep B.

Als derde tegenstander is het uitkijken naar Finland of Wales. Dat is het enige vraagteken voor de Rode Duivels tijdens de EK-loting. Doordat Duitsland zich gisteren verzekerde van een status als reekshoofd is het honderd procent zeker dat Rusland en Denemarken in onze EK-poule belanden.

Voor onze tegenstander uit pot 4 zijn de opties beperkt. Van de zes ploegen komen er vier uit de play-offs van de Nations League. Aangezien in drie reeksen minstens één gastland zit, zullen zij op 30 november al aan ‘hun’ groep worden toegewezen. In de laatste reeks zit onder meer Kosovo, dat niet tegen Rusland kan uitkomen door de gevoelige politieke situatie. Ook dat is dus geen optie voor de Duivels - tenzij de UEFA alsnog beslist om de piste open te houden en, indien nodig, een noodingreep te doen in april. Zo niet, wordt het Finland of Wales.

Speelsteden en data

Ook al nagenoeg zeker zijn de speeldata en de speelsteden voor de Rode Duivels in de poulefase. Elke groep heeft twee speelsteden. Voor groep B zijn dat Kopenhagen en Sint-Petersburg. Aangezien zowel Rusland als Denemarken in de poule zit, zullen de Rode Duivels dus minstens één keer in beide steden spelen. De derde match tegen Finland of Wales kan zowel in Kopenhagen of Sint-Petersburg plaatsvinden. Met andere woorden wordt het ofwel twee keer voetballen in Rusland en één keer in Denemarken ofwel twee keer in Denemarken en één keer in Rusland.

Wat de data betreft, houdt u best zaterdag 13 juni, woensdag 17 of donderdag 18 juni en maandag 22 juni vrij. De eerste en laatste poulewedstrijden in groep B vinden op dezelfde dag plaats. Enkel op de tweede speeldag zit nog speling. Toch iets dat de loting op 30 november nog kan uitwijzen. Oh ja, de finale, die vindt plaats op 12 juli 2020 in Wembley.

De volledige indeling:

POT 1

België , Italië, Engeland, Spanje , Duitsland, Oekraïne

POT 2

Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Rusland, Kroatië , Polen

POT 3

Portugal, Turkije, Oostenrijk, Zweden, Denemarken , Tsjechië

POT 4

Wales, Finland, vier play-offplaatsen*

* Voor de laatste vier plaatsen in pot 4 strijden nog zestien landen in de ‘Euro 2020 play-offs’. Zij krijgen een herkansing die ze verdienden via de Nations League. Die play-offs worden in maart 2020 afgewerkt. De zestien landen die nog een kans maken op deelname: IJsland, Bulgarije, Israël, Hongarije, Roemenië, Slovakije, Ierland, Noord-Ierland, Bosnië en Herzegovina, Schotland, Noorwegen, Servië, Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo en Wit-Rusland.