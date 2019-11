Rode Duivels al zeker tegen Rusland en Denemarken op EK, bekijk hier de volledige potindeling Redactie

19 november 2019

23u15 0 Euro 2020 De kwalificaties voor het EK 2020 zitten erop. En dus is de potindeling (grotendeels) gekend. De Rode Duivels zijn alvast reekshoofd en zitten in pot 1. Wat ook zeker is: België neemt het op tegen Rusland en Denemarken.

De Rode Duivels komen uit in groep B - dat staat al vast. Mét tegenstanders Rusland - jawel, opnieuw de Russen - en Denemarken. Waarom? Wel, er zijn vier reekshoofden (Italië, Engeland, Spanje en Duitsland) die als gastland in één bepaalde groep moeten uitkomen. Het andere land uit pot 1, Oekraïne, mag dan weer niet met Rusland in één groep opgedeeld worden door de politieke spanningen.

Aangezien Euro 2020 in twaalf verschillende steden wordt afgewerkt, werd om praktische redenen vooraf afgesproken in welke groepen de gastlanden terecht zouden komen. Rusland en Denemarken, allebei gastlanden, werden opgedeeld in groep B.

De volledige indeling:

POT 1

België , Italië, Engeland, Spanje , Duitsland, Oekraïne

POT 2

Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Rusland, Kroatië , Polen

POT 3

Portugal, Turkije, Oostenrijk, Zweden, Denemarken , Tsjechië

POT 4

Wales, Finland, vier play-offplaatsen*

* Voor de laatste vier plaatsen in pot 4 strijden nog zestien landen in de ‘Euro 2020 play-offs’. Zij krijgen een herkansing die ze verdienden via de Nations League. Die play-offs worden in maart 2020 afgewerkt. De zestien landen die nog een kans maken op deelname: IJsland, Bulgarije, Israël, Hongarije, Roemenië, Slovakije, Ierland, Noord-Ierland, Bosnië en Herzegovina, Schotland, Noorwegen, Servië, Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo en Wit-Rusland.

