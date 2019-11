Roberto Martínez: “Finland brengt extra pigment, verplaatsingen worden uitdaging” Redactie

30 november 2019

20u24 3 EK Voetbal Dubbel gevoel bij bondscoach Roberto Martínez na de EK-loting. De Spanjaard zit vooral met de verplaatsingen in z'n maag. België speelt eerst in Sint-Petersburg tegen Rusland, daarna in Kopenhagen tegen Denemarken en tot slot opnieuw in Sint-Petersburg tegen Finland.

“Het is leuk om Finland in onze groep te zien”, opende de bondscoach met een positieve noot. “Zij brengen extra pigment, want het is een land dat zich nog nooit kon plaatsen voor een groot toernooi. Of het nu Wales of Finland werd, maakte niet zo veel uit. Wales heeft met Bale en Ramsey spelers van wereldklasse. Zij gebruiken die twee om hun voetbal te spelen. “

“Bij Finland is het net het tegenovergestelde. Het is een heel gestructureerd elftal met geloof in eigen kunnen. Er straalt een bepaalde eenheid van die ploeg uit. Rusland kennen we dan weer goed. Bondscoach Cherchesov is een fantastische man. Hij kan zijn team goed motiveren. Het zal een andere ploeg zijn op het EK dan in de kwalificaties. We zullen de ploeg zien die Spanje uit het WK heeft geknikkerd.”

“Ik ben akkoord als je zegt dat we eerste moeten eindigen in deze groep. Aan de andere kant weten we niet hoe het is om twee matchen na elkaar tegen een gastland te spelen. Geen land in de wereld weet hoe je dat precies moet aanpakken. Dat aspect wordt een uitdaging. Die eerste twee matchen zullen een indicatie geven over hoe ver we in het toernooi kunnen raken.”

“In dat opzicht heeft de loting ons op een moeilijke pad gebracht. We spelen tegen Rusland in Sint-Petersburg en tegen Denemarken in Kopenhagen en dat op de eerste twee speeldagen. Dat betekent dat we onze voorbereiding moeten aanpassen. Ons basiskamp zal daarom niet in Tubeke zijn, maar aanvankelijk elf dagen in de buurt van Sint-Petersburg. Zo kunnen we de verplaatsing beperken. Het is essentieel om ons daaraan aan te passen.”

Russisch bondscoach: “Natuurlijk kennen we België goed”

Russisch bondscoach Cherchesov reageerde ook even voor de camera van VTM en dat in het Duits. De man moest even lachen toen hij opnieuw met België geconfronteerd werd. “Natuurlijk kennen we België goed. In de kwalificaties is het twee keer misgelopen. Hopelijk loopt het volgend jaar wel goed. Denemarken en Finland kennen we minder goed. Het is al lang geleden dat we tegen die landen hebben gespeeld.”