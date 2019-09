Roberto Martínez: “Ben de enige schuldige voor die slechte eerste helft” Redactie

06 september 2019

Bondscoach Roberto Martínez was tevreden met de overwinning, maar kon niet anders dan toegeven dat de prestatie van de Duivels voor rust lamentabel was. “We hebben de eerste 45 minuten gewoon weggesmeten”, zei Martínez. “Dat was niet waar wij als ploeg voor staan. In de eerste helft speelden we als een groepje individuen, in de tweede helft als een team. Voor rust zag het eruit alsof we niet wisten wat we moesten doen. Daaruit heb ik heel wat geleerd. Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor die slechte eerste helft. Ik ben de enige schuldige daarvoor.”