Road to the final: dit is wat we nu al weten over parcours richting Wembley Redactie

30 november 2019

20u19 0 EURO 2020 En hoe ziet de mogelijke weg naar de finale er nu uit voor de Rode Duivels? Die is nog niet volledig uitgetekend. Maar enkele zaken staan wel al vast. Leest u even mee.

Als we groepswinnaar worden, spelen we op 28 juni in de kwartfinale in het Spaanse Bilbao tegen het nummer drie uit groep A, D, E of F. Tegen wie we dan precies uitkomen, hangt af uit welke groepen de vier beste derdes komen. Bijvoorbeeld: Als de beste derdes uit groepen A, B, C en D komen, dan speelt België tegen de derde uit groep A. U leest het: nú al speculeren is moeilijk. En toch: afgaande van de waardeverhoudingen in groepen A, D, E of F zijn volgende landen mogelijke tegenstanders voor de Duivels in de tweede ronde. Uit groep A: Wales of Turkije. Groep D: Tsjechië. Groep E: Zweden. En uit de gevreesde groep F: Duitsland, Frankrijk of Portugal. De eventuele kwartfinale wordt dan op 3 juli afgewerkt in München met Italië als mogelijke tegenstander. De halve finales en de finale vinden plaats in het Wembleystadion in Londen.

Als de Duivels verrassend tweede worden in hun groep, treffen ze in de achtste finale in Amsterdam de tweede van groep A (Turkije, Italië, Wales of Zwitserland). Daarna volgt mogelijk de ‘derby’ tegen onze Noorderburen. Tenminste: als Oranje eerste wordt in hun groep en de derde van groepen D,E of F klopt in de achtste finale.

En wat bij een derde plaats? Dan spelen de Duivels tegen de winnaar van groep F: Frankrijk, Duitsland of Portugal. Als ze dan doorstoten, spelen ze tegen de winnaar van het duel tussen de tweedes van groep D en E.

Overzicht

Achtste finale

27 juni 2020: Winnaar Groep A - Tweede Groep C (Wembley Stadium, Londen) - Wedstrijd 37

27 juni 2020: Tweede Groep A-Tweede Groep B (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam) - Wedstrijd 38

28 juni 2020: Winnaar Groep B-Derde Groep A/D/E/F (San Mamés, Bilbao) - Wedstrijd 39

28 juni 2020: Winnaar Groep C-Derde Groep D/E/F (Ferenc Puskásstadion, Boedapest) - Wedstrijd 40

29 juni 2020: Winnaar Groep F-Derde Groep A/B/C (Arena Națională, Boekarest) - Wedstrijd 41

29 juni 2020: Tweede Groep D-Tweede Groep E (Parken, Kopenhagen) - Wedstrijd 42

30 juni 2020: Winnaar Groep E-Derde Groep A/B/C/D (Hampden Park, Glasgow) - Wedstrijd 43

30 juni 2020: Winnaar Groep D-Tweede Groep (FAvivastadion, Dublin) - Wedstrijd 44

Kwartfinales

3 juli 2020: Winnaar Wedstrijd 41-Winnaar Wedstrijd 42 (Krestovskistadion, Sint-Petersburg) Wedstrijd 45

3 juli 2020: Winnaar Wedstrijd 39-Winnaar Wedstrijd 37 (Allianz Arena, München) Wedstrijd 46

4 juli 2020: Winnaar Wedstrijd 40-Winnaar Wedstrijd 38 (Olympisch Stadion, Bakoe) Wedstrijd 47

4 juli 2020: Winnaar Wedstrijd 43-Winnaar Wedstrijd 44 (Stadio Olimpico, Rome) Wedstrijd 48

Halve finales

7 juli 2020: Winnaar Wedstrijd 45-Winnaar Wedstrijd 46 (Wembley Stadium, Londen) Wedstrijd 49

8 juli 2020: Winnaar Wedstrijd 48-Winnaar Wedstrijd 47 (Wembley Stadium, Londen) Wedstrijd 50

Finale

12 juli 2020: Winnaar Wedstrijd 49-Winnaar Wedstrijd 50 (Wembley Stadium, Londen) Wedstrijd 51