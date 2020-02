Record: nooit zoveel ticketaanvragen voor EK voetbal CPG

14 februari 2020

17u52 0 Euro 2020 De UEFA kondigde vandaag aan dat het een recordaantal ticketaanvragen voor het EK 2020 van deze zomer heeft ontvangen: 28,3 miljoen. De finale op Wembley en het duel in de groepsfase tussen Duitsland en Frankrijk zijn de twee populairste wedstrijden.

De 19,3 miljoen ticketaanvragen tijdens de eerste verkoopstermijn en 9 miljoen in de tweede zijn een verdubbeling van de cijfers van het vorige Europees kampioenschap in Frankrijk. In totaal zijn er nog maar 2,5 miljoen tickets beschikbaar. Een derde verkoopstermijn zal na de barragewedstrijden in april plaatsvinden. Dan zijn de laatste deelnemende ploegen voor het EK gekend.

De finale op 12 juli op Wembley kreeg de meeste ticketverzoeken: 714.000. Dat is bijna acht keer de capaciteit van het mythische stadion in Londen. De prijs voor een ticket voor de EK-finale ligt tussen de 95 en 945 euro. De groepswedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk kreeg met 710.000 het tweede meeste aanvragen.

De verklaring van de enorme interesse legt de UEFA bij het feit dat het EK voor het eerst in twaalf verschillende landen zal plaatsvinden. Zij zijn ook goed voor ongeveer 64 procent van de ticketaanvragen.

