Raadde u hoeveel keer Marc Degryse de ‘Uniforia’ hoog kon houden? In dat geval WINT u mogelijk de EK-bal Redactie

11 november 2019

17u55 3

HLN.be lanceerde onlangs een wedstrijd om de nieuwe EK-bal te winnen. Raadde u hoeveel keer Jan Mulder of Marc Degryse de ‘Uniforia’ hoog kon houden? Antwoord: winnaar Degryse tikte het leer 33 keer de lucht in. Meerdere mensen gaven het juiste antwoord, maar er is slechts één winnaar van de ‘Uniforia’. Die wordt binnenkort door ons persoonlijk gecontacteerd.