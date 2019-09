Prettig gestoorde bondscoach en ooit afgewezen door Januzaj, maar Kosovo is wél steeds meer op weg naar het EK TLB

10 september 2019

17u48 0 EK 2020 Adnan Januzaj moest de eerste grote naam worden die voor Kosovo zou uitkomen. Maar de winger verkoos toch het shirt van de Rode Duivels. Anderen waagden de sprong wél en die keuze begint stilaan te renderen. Kosovo lijkt steeds meer op weg naar het EK 2020.

Hebt u nog geen plannen voor vanavond? Kleine tip: ga eens zitten voor Engeland-Kosovo, vanavond te zien op betaalzender Eleven Sports (vanaf 20u30). In EK-kwalificatiegroep A is dat een duel tussen de leider - Engeland - en de verrassende nummer twee. Kosovo, sinds begin mei 2016 lid van de UEFA, won vorige vrijdag verrassend tegen Tsjechië (2-1) en heeft amper één puntje minder dan de Engelsen. Niet slecht voor een - met alle respect - bont gezelschap.

Want dat ís Kosovo wel degelijk. Van de 22 spelers kwamen er in het verleden al 18 uit voor een andere natie. Dat zij toch nog voor Kosovo konden kiezen, kwam omdat het land vroeger niet erkend werd bij de UEFA en FIFA. Kosovo mocht tot die erkenning enkel vriendschappelijke wedstrijden spelen. De Dardaniërs konden zo spelers afsnoepen van - vooral - Albanië, maar ook landen als Duitsland, Noorwegen, Zwitserland en Zweden zagen internationals vertrekken.

Die keuze bleek niet meteen de juiste. Hun eerste WK-kwalificatiecampagne, in aanloop naar de Wereldbeker in Rusland, verliep dramatisch voor de Kosovaren. 1 op 30 was de beschamende eindbalans in een groep met onder andere Kroatië, IJsland en Turkije. Vorig kaar kwam er een nieuwe bondscoach, de Zwitser Bernard Challandes, en die zorgde voor de kentering.

In de EK-kwalificatiegroep A, met naast Kosovo en Engeland ook Tsjechië, Montenegro en Bulgarije, hebben de Kosovaren na vier speeldagen al acht punten. Vorige zaterdag wonnen de mannen van Challandes nog het levensbelangrijke duel met Tsjechië met 2-1 na goals van Vedat Muriqi en Standard-verdediger Mergim Vojvoda. Tsjechië heeft na vier matchen zes punten en zal vanavond toch hopen op puntenverlies van Kosovo in het St. Mary’s Stadium van Southampton.

“Go, go, go!”

Onder Bernard Challandes is Kosovo nog altijd ongeslagen. 68 lentes is de Zwitser jong, maar daar was op zijn persconferentie in aanloop naar de match van vanavond maar weinig van te merken. Challandes probeerde aan het aanwezige journaille uit te leggen hoe hij zijn team wil laten voetballen en daarbij gingen de decibels toch even de hoogte in. Onderstaand filmpje is inmiddels aan een tocht rond de wereld bezig.

Blikvangers

Vojvoda: van de burgeroorlog naar Sclessin

Als u vanavond kijkt, doen enkele spelers van Kosovo waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. De rechtsachter van de ploeg, Mergim Vojvoda, voetbalt immers bij Standard. De geschiedenis van Vojvoda is opmerkelijk. Hij werd geboren in Duitsland - zijn ouders zijn Kosovaars. “Tijdens de burgeroorlog werden we teruggestuurd naar Kosovo”, zei Vojvoda daar zelf al over. “We zijn daar een jaar gebleven. Mijn vader heeft oorlog gevoerd - ik heb er zelf niet al te veel herinneringen aan. Op mijn drie jaar konden we dan naar België komen omdat hier twee tantes woonden.”

Het maakt dat Vojvoda drie paspoorten heeft. Een Belgisch, een Albanees en een Kosovaars - sinds 2017 is hij international voor Kosovo. Tegen Tsjechië scoorde de flankspeler in minuut 67 de winnende treffer.

Vedat Muriqi: op weg naar de Europese top?

De andere doelpuntenmaker tegen de Tsjechen was dus Vedat Muriqi. De 25-jarige spits begon zijn carrière in Kosovo en via Albanië ging het naar Turkije. Via Giresunspor, Genclerbirligi en Rizespor belandde hij begin juli bij topclub Fenerbahce, dat 3,5 miljoen euro voor hem betaalde. In drie wedstrijden voor ‘Fener’ vond Muriqi dit seizoen al twee keer de weg naar doel en ook in het shirt van Kosovo lukt dat dus vlot. In 20 interlands scoorde de spits al vijf keer. Hij was ook jeugdinternational voor Albanië, maar koos dus voor Kosovo. En de goede prestaties van Muriqi gaan niet onopgemerkt voorbij. Hij zou op de radar staan van clubs als Tottenham, Napoli en Fiorentina.

Edon Zhegrova: op zoek naar speelminuten in Zwitserland

Nog een opvallende naam in de basisploeg van Kosovo tegen Tsjechië was die van Edon Zhegrova. De 20-jarige in Duitsland geboren stilist belandde via onder meer Standard en STVV bij Racing Genk en bij de Limburgers kwam de Kosovaar geregeld in actie. Maar Zhegrova vond zelf toch dat hij niet voldoende speeltijd kreeg en hij koos voor een uitleenbeurt aan de Zwitserse topclub FC Basel. Maar ook daar komt Zhegrova weinig aan de bak. Vorig seizoen kwam hij slechts sporadisch in actie en ook dit seizoen is hij allerminst de eerste keuze op de flank. In de Champions League-kwalificatiematchen tegen PSV en LASK Linz kwam hij niet in actie en in de competitiematchen moet hij het voorlopig doen met invalbeurten. Gelukkig kan de winger bij Kosovo wél speelminuten vergaren. In acht interlands scoorde hij twee keer.

Challandes over Engeland:

