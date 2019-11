Portugal, Duitsland en Frankrijk in ‘Hammer Gruppe’: “Voor zo’n wedstrijden speel je voetbal” DMM/NVE

30 november 2019

19u36 0 EK Voetbal Ze keken eens bedrukt in het rond. Daarna kon er een groene lach van af bij bondscoaches Joachim Löw, Fernando Santos en Didier Deschamps. Duitsland, Portugal en Frankrijk vormen op het komende EK de zogenaamde groep des doods.

Fasten your seatbelts. De regerende wereld- en Europese kampioen zijn in één groep onderverdeeld na de EK-loting in Boekarest. Met Duitsland komt daar nog eens een absoluut topland bij. Die heerlijke taart wordt na de play-offs eind maart nog afgeroomd met IJsland, Roemenië, Hongarije of Bulgarije. Stel je voor: drie topaffiches met daarnaast wedstrijden tegen het altijd sfeervolle publiek van IJsland. Smullen.

Met Duitsland, Portugal en Frankrijk staan drie van de vier halve finalisten van het EK 2016 in één en dezelfde groep. Wales was vier jaar geleden de vreemde eend in de bijt, maar zij gingen in hun halve eindstrijd onderuit tegen Portugal met 2-0. De andere match tussen Frankrijk en Duitsland eindigde op dezelfde score. Antoine Griezmann was destijds op 7 juli in Marseille de boeman van de Mannschaft.

Revanche

Net die wedstrijd zal groep F openen. Duitsland kijkt op 16 juni in de Allianz Arena Frankrijk in de ogen. Hét moment voor de mannen van Joachim Löw om revanche te nemen voor de verloren halve finale van vier jaar geleden. Bovendien hebben de Duitsers iets recht te zetten op een groot toernooi sinds hun vroege uitschakeling op het WK in Rusland. Wat in elk geval zeker is: de verliezer van dat duel komt meteen onder flinke druk te staan.

Op 20 juni krijgen we dan opnieuw in München de wedstrijd tussen Portugal en Duitsland. De laatste topper in groep F staat geprogrammeerd op 24 juni. Dan zorgen Frankrijk en Portugal in Boedapest voor een heruitgave van de EK-finale uit 2016. Voor Cristiano Ronaldo de kans om de wereldkampioen te kloppen, voor de Fransen uiteraard ook een revanchemoment na de hold-up vier jaar geleden in Parijs. U herinnert zich ongetwijfeld de winner in de verlengingen van Eder. En uiteraard Cristiano Ronaldo, die zijn ploeg met een blessure langs de zijlijn naar de Europese titel schreeuwde.

Hammer Gruppe

Voor de neutrale fan is het nu al uitkijken naar de wedstrijden in greop F. Voor de landen zelf is het vooral een zware noot om kraken. Het waren uitgerekend Philipp Lahm en Ricardo Carvalho die Portugal en Frankrijk in de groep van Duitsland lootten. Van karma gesproken.

Het Portugese ‘A Bola’ sprak meteen van ‘een worst-casescenario’ voor de titelverdedigers. ‘L’Équipe’ schreef dan weer dat de zware loting geen verrassing is: “De troepen van Didier Deschamps waren al zeker dat ze een topland zouden loten en dat onder meer door de mindere prestaties in de voorronde.”In Duitsland spreken ze met ferme krachttermen van een Hammer-Gruppe. “Alle wedstrijden worden in München gespeeld en we zullen het thuisvoordeel meer dan nodig hebben”, wist ‘Bild’.

Ook Duits bondscoach Joachim Löw reageerde al: “Natuurlijk is het een zware groep, maar tegelijk ook een echt voetbalfestival. Dit is waarschijnlijk de sterkste groep. De verwachtingen zullen zeer hoog liggen en nog meer voor de ploeg die groep wint. Ach, voor deze wedstrijden speel je voetbal .”

That moment when Portugal, France & Germany are drawn in the same group 😅#EURO2020 pic.twitter.com/C1wtz76mRU UEFA EURO 2020(@ EURO2020) link

Speelschema groep F:

16 juni 2020: winnaar play-off A - Portugal (in Boedapest)

16 juni 2020: Duitsland-Frankrijk (in München)

20 juni 2020: winnaar play-off A - Frankrijk (in Boedapest)

20 juni 2020: Duitsland-Portugal (in München)

24 juni 2020: Portugal - Frankrijk (in Boedapest)

24 juni 2020: Duitsland - winnaar play-off A (in München)