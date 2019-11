PORTRETTEN. ‘Angstgegner’ Finland al 50 jaar ongeslagen tegen Duivels, stugge maar oersaaie Denen DMM

30 november 2019

18u54 0 EK Voetbal Rusland, Denemarken en Finland. Dat zijn de tegenstanders voor de Rode Duivels in de groepsfase van het komende EK. Wat weten we over die voetballanden? De drie EK-concurrenten doorgelicht.

Finland: één voor allen, allen voor Pukki

Tot drie jaar geleden won Finland omzeggens nooit. De Finnen verloren in 2016 zelfs elke internationale wedstrijd waarvoor ze op een voetbalveld kwamen. Die kwalijke reeks werd neergezet onder bondscoach Hanse Backe. De voetbalbond greep in en gaf daarop Markku Kanerva een kans.

“Van de beloftencoach werd vrij weinig verwacht. Kanerva had geen ervaring als trainer op clubniveau en kwam als speler zelf niet verder dan één interland”, vertelt Fins journalist Saku-Pekka Sundelin van ‘Ilta-Sanomat’. Toch begon Finland te winnen onder Kanerva. Vorig jaar won het z’n groep in de Nations League en nu mogen de Scandinaviërs zowaar voor het eerst in de geschiedenis naar de eindfase het EK.

“De basis van het elftal is de ploeg die zich in 2009 voor het EK onder 21 plaatste. Dat gebeurde toen niet toevallig ook onder Kanerva. Individueel is dit zeker niet de beste selectie die we ooit hebben gehad, maar collectief springt deze ploeg er wel uit”, weet onze Finse journalist. Uithangbord van het elftal is cultspits Teemu Pukki. Hij maakte in het seizoensbegin furore in de Premier League bij Norwich City.

Saillant detail: het is al van 1968 geleden dat de Rode Duivels nog konden winnen van de Finnen. Sindsdien werd vier keer verloren en drie keer gelijkgespeeld (vooral in vriendschappelijke wedstrijden). De laatste match tegen de Finnen eindigde in 2011 op 1-1 na goals van Axel Witsel en Ronie Porokara (ex-Beerschot).

Finland in een notendop

Bondscoach: Markku Kanerva (Fin)

Sterspeler: Teemu Pukki (Norwich City)

Typeploeg (4-4-2): Joronen - Toivio, Arayuuri, S. Väisänen, Uronen- Lod, Kamara, Schüller, Skrabb - Tuomino, Pukki

Beste resultaat EK: nog nooit deelgenomen

Resultaten tegen België: 3 keer verloren, 4 keer gelijk en 4 keer gewonnen van de Rode Duivels

Rusland: niet meer de kwartfinalist van anderhalf jaar geleden

Alsof we de Russen intussen nog niet goed genoeg kennen. De Rode Duivels keken de ploeg van bondscoach Cherchesov in de kwalificaties al tweemaal in de ogen. Op de Heizel werd het 3-1, een kleine maand geleden eindigde de wedstrijd in Sint-Petersburg op een droge 1-4. De Russen kwalificeerden zich als tweede in groep I en dat met zes punten achterstand op de Rode Duivels. Toch is Rusland veranderd sinds het bijna anderhalf jaar geleden verrassend de kwartfinales haalde op het WK in eigen land.

“Met Akinfeev, Ignasevich en Samedov gingen drie belangrijke spelers op pensioen. Bovendien zijn Dzagoev en Gazinskyi lange tijd out geweest en verloren Smolov en Kutepov hun plaats in de basis. De enige spelers van het WK die nu nog in het type-elftal van bondscoach Cherchesov staan zijn Mario Fernandes, Aleksandr Golovin, Roman Zobnin en veteraan Yuri Zhirkov”, aldus Gosha Chernov, journalist bij het Russische ‘Sport-Express’.

De Russen kiezen doorgaans voor een 4-2-3-1-opstelling met Artem Dzyuba als aanspeelpunt. De spits van Zenit is een publiekslieveling bij de fans, terwijl Golovin de eigenlijke ster van de ploeg is. “De achillespees van het elftal ligt achterin. Sinds het pensioen van Igo Akinfeev vond de bondscoach nog steeds geen vervanger. Guilherme en Lunyov konden niet overtuigen. Het is afwachten wie de nummer één wordt op het EK”, klinkt het vanuit Rusland. “Zelimkhan Bakaev van Spartak Moskou kan op het middenveld de revelatie worden.”

Rusland in een notendop

Bondscoach: Stanislav Cherchesov (Rus)

Sterspeler: Alexandr Golovin (Monaco)

Typeploeg (4-2-3-1): Guilherme - Mario Fernandes, Semyonov, Dzhikiya, Kudryashov - Ozdoyev, Zobnin - Ionov, Golovin, Zhirkov - Dzyuba

Beste resultaat EK: halve finale 2008, winst als de Sovjet-Unie in 1960

Resultaten tegen België: 6 keer verloren, 2 keer gelijk en 4 keer gewonnen tegen de Rode Duivels

Denemarken: stugge ploeg, aanvallend oersaai

Vier keer gewonnen en vier keer gelijk gespeeld. Het is een ietwat vreemde weg naar het EK geweest voor de Denen. Ondanks de kwalificatie knalde het Deense Dynamiet amper in een sobere campagne. Dat is ook de reden waarom bondsoach Age Hareide sowieso eruit gaat na het EK. Kasper Hjulmand, lange tijd in beeld bij Anderlecht, zal vanaf augustus de Deense nationale ploeg leiden.

Op zijn minst opvallend en niet zonder de nodige controverse in het land. De recente resultaten waren immers uitstekend: amper 5 nederlagen in 40 duels en op het jongste WK pas na een zinderende penaltyreeks in de achtste finales onderuit tegen latere finalist Kroatië. De strafste stoot van de Denen ligt intussen wel bijna dertig jaar achter ons. In 1992 wonnen de Scandinaven vanuit het niets de Europese titel.

“Met een herhaling van dat scenario houdt bijna niemand rekening. Stabiliteit en discipline zijn de sleutelwoorden van het team. De ploeg is zelden op een foutje te betrappen, maar aanvallend kan het allemaal wel wat avontuurlijker. Denemarken zal de beste Eriksen nodig hebben om te kunnen doorstoten naar de knock-outfase. Verder is het vooral rekenen op Kasper Schmeichel”, vertelt Thomas Møller Kristensen van de Deense krant ‘Jyllands-Posten’.

Denemarken in een notendop

Bondscoach: Age Hareide (Noo)

Sterspeler: Christian Eriksen (Tottenham)

Typeploeg (4-3-3): Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Schöne, Delaney, Eriksen - Poulsen, Cornelius, Braithwaite

Beste resultaat EK: winst in 1992

Resultaten tegen België: 4 keer verloren, 3 keer gelijk, 6 keer gewonnen van de Rode Duivels