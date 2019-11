Platini dient De Bruyne van antwoord: “Dat hij gaat klagen bij de politici van zijn land” TLB

30 november 2019

13u29

“Een schande” noemde Kevin De Bruyne het feit dat de Rode Duivels al voor de EK-loting voor 90 procent wisten hoe hun groepsfase eruit zou zien. “Voor mij voelt dat als competitievervalsing. Voetbal is meer en meer een business geworden”, klonk het onder meer bij de spelmaker (zie video boven). Die woorden kwamen intussen ook ex-UEFA-voorzitter Michel Platini ter ore en de Fransman dient De Bruyne nu van antwoord.

Platini was voorzitter van de Europese voetbalbond op het moment dat het concept van EURO 2020 werd vastgelegd. Vandaar dat de ex-speler van onder meer Saint-Étienne en Juventus zich (deels) aangesproken voelt. “Ik sta mee aan de basis van het concept van EURO 2020 (dat in twaalf verschillende landen gespeeld wordt, red.)”, bevestigt Platini.

“Ik heb onder meer mee de speelsteden gekozen, maar met de loting heb ik niets te maken”, zegt de Fransman. “Als de Belgen thuis hadden wilden spelen, hoefden ze alleen maar hun nieuwe stadion op tijd te bouwen. Brussel zou vier wedstrijden gekregen hebben, waaronder een achtste finale, maar omdat hun stadion er niet is gekomen, verhuisden de matchen naar Londen. Dat De Bruyne dus maar gaat klagen bij de politici van zijn land.”

Platini was behalve UEFA-baas ook jarenlang vice-voorzitter van de FIFA. In 2015 werd de Fransman door de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond voor acht jaar geschorst werd omdat hij in 2011 een dubieus bedrag van 1,8 miljoen euro van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter had ontvangen. Na diverse beroepszaken werd zijn schorsing teruggebracht naar vier jaar. Volgens de drievoudige Gouden Bal ging het om achterstallig loon dat hij nog moest ontvangen voor zijn werk bij de FIFA tussen 1998 en 2002.