Oranje kent zorgeloze avond in Estland, Duitsland herstelt van opdoffer na gepassioneerde match GVS

09 september 2019

22u40 2 EK voetbal Nederland deed na de spektakelmatch tegen Duitsland van afgelopen vrijdag wat het moest doen in Estland: winnen. Babel (2x), Memphis en Wijnaldum bezorgden Oranje een eenvoudige zege. ‘Die Mannschaft’ herstelde dan weer van de opdoffer, na een 0-2-overwinning in Noord-Ierland springen de troepen van Joachim Löw naar de kop in poule C.

Na de 2-4-winst tegen Duitsland blaakte Oranje van vertrouwen. Estland, het nummer 100 van de wereld en nog geen punt gesprokkeld in groep C, mocht op papier dan ook geen enkel probleem vormen. Om het Estse plannetje - verdedigen was de prioriteit nummer één - snel te ontregelen, was een snelle goal dus welkom. Ryan Babel had dat begrepen, op het kwartier tikte de spits van Galatasaray een uitstekende lage voorzet van Blind binnen. Het moeilijkste was achter de rug. Wijnaldum vond nadien tweemaal een prima keepende Lepmets op z’n weg, ook Babel en Memphis stuitten vervolgens op de goalie. En Estland? Dat kwam er sporadisch eens uit, maar Van Dijk en co. hadden alles stevig onder controle. Ook belangrijk: in het duel tussen Noord-Ierland en Duitsland stond het halfweg nog 0-0. Virtueel kropen de troepen van Koeman zo wat dichter bij de top twee.

GOAL | Ryan Babel trapt Nederland op voorsprong! 💪



0️⃣-1️⃣ #ESTNED 🇪🇪🆚🇳🇱 pic.twitter.com/hrVFVWKS4T Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Zaak was om snel die tweede treffer te maken, en die kwam meteen na rust. En alweer was het Babel die het vreugdegebaar maakte. Babel kopte op aangeven van Memphis zijn tweede van de avond binnen. Op rozen, heet zoiets. Tegelijkertijd klom Duitsland wel op voorsprong tegen Noord-Ierland: linksachter Halstenberg kreeg Windsor Park stil met een heerlijke volley. Niet dat de energieke Noord-Ieren werden overrompeld, in een gepassioneerde match vol inzet kwam Duitsland enkele keren goed weg, al mocht ‘Die Mannschaft’ ook klagen dat de referee tweemaal geen hands in de zestien zag. Het protest was meer dan terecht, een VAR was er niet.

✌️ | Ryan Babel met zijn tweede doelpunt van de avond! 🔥



0️⃣-2️⃣ #ESTNED 🇪🇪🆚🇳🇱 pic.twitter.com/gOsjJmRkDi Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

In Tallinn was de wedstrijd al lang gespeeld. Voor Oranje hoefde het niet meer, de thuisploeg kon niet beter. Zeker nadat Memphis vanop het randje van de zestien de derde treffer binnenschoot. Boeken dicht. Tekenend: In zijn eerste 25 interlands zorgde Depay voor 3 goals en 4 assists. In zijn laatste 25 voor 14 treffers en 14 assists. Wijnaldum zorgde in het slot nog voor de 0-4-cijfers. Opdracht makkelijk volbracht.

👉🦁👈 | Memphis breidt de voorsprong verder uit voor Nederland! 😍



0️⃣-3️⃣ #ESTNED 🇪🇪🆚🇳🇱 pic.twitter.com/qsOCgdkbdR Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

In Belfast viel er eveneens nog een late goal. Talent Kai Havertz kopte eerst nog naast, maar Gnabry zorgde in blessuretijd voor de 0-2-eindstand. Een simpele maar broodnodige triomf voor Duitsland dus, dat nu wel aan kop komt in groep C. De Duitsers hebben evenveel punten (12) dan Noord-Ierland, maar pakken de leiding op doelpuntensaldo. Nederland volgt als derde met negen stuks en een match minder.

GOAL | Wijnaldum scoort op assist van Memphis! 😤



0️⃣-4️⃣ #ESTNED 🇪🇪🆚🇳🇱 pic.twitter.com/raCWKZFoej Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link