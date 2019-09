Oranje doet weer helemaal mee na spektakelstuk in Duitsland (2-4) LPB

06 september 2019

Spektakel in Hamburg, waar Nederland de ‘Mannschaft’ met 2-4 in het verlies speelde, een revanche voor de nederlaag in de thuiswedstrijd. Gnabry bracht Duitsland al na negen minuten op voorsprong, maar in een dolle tweede helft trok Oranje de scheve situatie recht. De Jong en een own-goal van Tah zetten Nederland op het winnende spoor. Een omstreden strafschop - De Ligt beging ongelukkig hands - leek roet in het eten te gooien, maar debutant Donyell Malen deed meteen iets terug. De jonge PSV-aanvaller schoot zich op aangeven van Wijnaldum de geschiedenisboeken in. Diezelfde Wijnaldum zette in de extra tijd de kroon op het werk. Twee-vier: Oranje doet weer helemaal mee in de race naar het EK. Noord-Ierland is leider in groep C met 12 op 12. Duitsland telt 9 op 12, Nederland 6 op 9. (Bekijk hieronder de zes doelpunten)

GOOAAL | Boeken toe voor Duitsland, Wijnaldum maakt er 2-4 van! 👏



2️⃣-4️⃣ #GERNED 🇩🇪🆚🇳🇱 pic.twitter.com/rv1sp1xSr7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAAL | Donyell Malen scoort in z'n debuutwedstrijd! Wat een prachtige combinatie! 🤩



2️⃣-3️⃣ #GERNED 🇩🇪🆚🇳🇱 pic.twitter.com/Pihf4cbEyY Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Ronald Koeman: “Fantastisch resultaat”

Ronald Koeman sprak na afloop van een geweldige avond. “Dit is een fantastisch resultaat. We hadden zelfs nog ruimer kunnen winnen”, aldus de bondscoach van Oranje. “Al moet ik wel zeggen dat de Duitsers ook de nodige kansen hebben gehad.”

Verdiend was de zege ook wel, vond Koeman. “Volgens mij heeft het elftal dat het meeste initiatief heeft getoond gewonnen. Ik vond Duitsland heel afwachtend. Ze hebben één wapen: hun snelheid. Op basis daarvan kwamen ze ook op voorsprong.”

Over de tweede helft was de bondscoach lovend. “We kregen meer rust in het spel en bereidden onze aanvallen beter voor. Dat hebben we heel goed gedaan. Op een gegeven moment konden zij het niet meer belopen. Toen hebben wij toegeslagen.”

GOAL | De voorsprong van @OnsOranje duurde niet lang, @ToniKroos maakt er 2-2 van vanop de stip! ⚽



2️⃣-2️⃣ #GERNED 🇩🇪🆚🇳🇱 pic.twitter.com/mwFietGw2m Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

OWNGOAL | Jonathan Tah verschalkt z'n eigen doelman, @OnsOranje leidt met 1-2! 🇳🇱



1️⃣-2️⃣ #GERNED 🇩🇪🆚🇳🇱 pic.twitter.com/lIebiC4zQ7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAAL | @DeJongFrenkie21 scoort z'n allereerste voor @OnsOranje! De bordjes hangen weer gelijk! 💪



1️⃣-1️⃣ #GERNED 🇩🇪🆚🇳🇱 pic.twitter.com/L5yCKxdb4h Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @SergeGnabry maakt er 1-0 van! 💥



1️⃣-0️⃣ #GERNED 🇩🇪🆚🇳🇱 pic.twitter.com/WG7iyYegAl Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

In groep G leed Polen zijn eerste puntenverlies na een 2-0-nederlaag in Slovenië. Struna (35') en Sporar (65') maakten het verschil. Oostenrijk klimt na een 6-0-zege tegen Letland naar de tweede plek dankzij doelpunten van Arnautovic (7' en 53'), Sabitzer (13'), Laimer (80'), Gregoritsch (85') en een own-goal van Steinbors (76'). Polen (12 punten) voert de stand aan voor Oostenrijk (9), Slovenië (8), Israël (8), Macedonië (5) en Letland (0).

Kroatië komt in poule E naast Hongarije aan de leiding. Dankzij doelpunten van Vlasic (45'), Perisic (47'), Petkovic (72') en Lovren (89') zetten de Kroaten Slowakije opzij met 0-4. Wales hield de punten in Cardiff tegen Azerbeidzjan (2-1), dankzij een late goal van aanvoerder Bale. Hongarije en Kroatië delen met 9 op 12 de leidersplaats. Daarna volgen Wales en Slowakije, elk met zes punten. Azerbeidzjan is puntenloos laatste.