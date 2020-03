Niet enkel Hazard twijfelachtig voor EK: raken deze sterspelers op tijd fit? CPG

04 maart 2020

21u34

Heel België houdt de adem in of Rode Duivel Eden Hazard na zijn enkelblessure op tijd fit zal raken voor het EK. De nummer 10 van de Belgen is weliswaar niet de enige sterspeler voor wie het een race tegen de klok is om tijdig speelklaar te raken. Een overzicht.

Harry Kane - Engeland

De aanvoerder van Engeland liet vandaag weten dat niemand zich zorgen moet maken om zijn deelname aan het EK. “Iedereen mag gerust zijn, ik zal er zijn”, klonk het bij de optimistische spits van Tottenham. Kane liep begin januari een scheur op in de linkerhamstring. Hijzelf geeft aan binnen vijf tot zes weken opnieuw op het veld te staan.

Leroy Sané - Duitsland

Ook voor Sané lijkt het EK een haalbare kaart te zijn. De vleugelspeler raakte dit seizoen nog voor de start van de competitie geblesseerd. Zijn wederoptreden was van korte duur. In de strijd om de Engelse Community Shield met Manchester City, liep hij een nieuwe knieblessure op. De ernst ervan bleek mee te vallen. Vorige week vrijdag speelde hij namelijk al een uurtje mee met de beloften. Een terugkeer bij de eerste ploeg zit er binnenkort ook opnieuw aan te komen.

Niklas Süle - Duitsland

De centrale verdediger van Bayer München blesseerde zich in oktober zwaar aan de knie. Er werd meteen gevreesd dat hij een kruis over zijn EK mocht maken, maar dat was buiten de verdediger zelf gerekend. Zijn revalidatie gaat dusver de goede kant op. Vorige maand stond Süle zelfs al opnieuw op het veld om een aantal loopoefeningen te doen.

Ousmane Dembélé - Frankrijk

De onfortuinlijk aanvaller van Barcelona stond al meer aan de kant, dan op het veld bij de Catalaanse topclub. In totaal speelde de vleugelspeler dit seizoen slechts vijf competitiewedstrijden voor Barça. Dembélé liep in november een spierblessure op. Op het eerste gezicht leek de schade mee te vallen, maar nadat hij bleef sukkelen met de hamstring drong een operatie zich alsnog op. De operatie zelf verliep goed, maar de revalidatie zal nog een aantal maanden in beslag nemen. Een rentree zou er pas inzitten in augustus, wat dus willen zeggen dat het EK een moeilijke, zeg maar bijna onmogelijke opgave wordt.

Paul Pogba - Frankrijk

De Fransen hebben niet alleen kopzorgen over de blessure van Dembélé, maar ook - en misschien nog wel meer - over die van Pogba. De middenvelder van Manchester United kampt als sinds augustus met een blessure aan de enkel. Gedurende de rest van het seizoen verbeterde de situatie er niet op. In januari was het uiteindelijk helemaal gedaan met spelen. Een operatie volgde.

Het gips is sinds enkele weken verdwenen. Binnenkort kan Pogba wellicht ook opnieuw het (oefen)veld betreden. De vraag is nog maar hoe fit de Franse sterspeler zal zijn en of hij voldoende wedstrijdritme zal kunnen opdoen met het EK in het vooruitzicht.

Marcus Rashford - Engeland

Sinds januari houdt een ernstige rugblessure de Engelse spits aan de kant bij Manchester United. Een terugkeer op het veld werd deze maand verwacht, maar die komt er niet. De coach van United - Ole Gunnar Solskjaer - geeft aan dat de blessure ernstiger is dan eerst gedacht. “Als hij niet fit is, gaat hij niet naar het EK”, klinkt het.

Marco Asensio - Spanje

Voor de Spaanse middenvelder van Real Madrid liep het in de voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen mis. In een oefenduel tegen Arsenal blesseerde hij zich. De diagnose was niet min: een afgescheurde kruisband. De Spanjaard moest onder het mes, een lange revalidatie volgde. In januari meldde de middenvelder zich voor het eerst opnieuw op training. Het EK lijkt op die manier alsnog haalbaar te zijn voor Asensio .

Memphis Depay - Nederland

Depay liep in een competitieduel tegen Stade Rennes in december een zware knieblessure op. Meteen werd er bij Oranje gevreesd voor zijn EK. Een operatie was noodzakelijk. De revalidatie van Depay verliep nadien opvallend vlot.

Ondertussen volgt de flankaanvaller intensieve trainingssessies. Bij zijn werkgever Olympique Lyon willen ze niet dat hun aanvaller overhaast te werk gaat, om mogelijk erger blessureleed te voorkomen. De Nederlandse voetbalbond wil een herval evenmin vermijden, maar hoopt wel vurig dat haar vleugelspeler speelklaar raakt voor het EK.