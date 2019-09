Nederlandse pers lyrisch na nieuw exploot tegen Duitsland: “Oranje toonde zich als een elftal dat weer meetelt in Europa” YP

07 september 2019

09u30

Bron: AD/Telegraaf/Kicker/Bild 0 EK voetbal Nederland won gisteren heel knap van Duitsland (2-4) en dat levert de jongens van Ronald Koeman niks dan lof op in de vaderlandse pers. Duitse media zijn dan weer niet mals voor de ondermaatse prestatie van hun team. Een bloemlezing:

“Oranje boekt sensationele uitzege op Duitsland na sterke tweede helft”, zo koppen onze collega’s van het Algemeen Dagblad. “Aan 21 juni 1988 kan het niet direct tippen, maar opnieuw is Duitsland-Nederland in het Volksparkstadion van Hamburg een memorabele wedstrijd. Een zinderende burenruzie die gekleurd wordt door opstootjes, fouten en meeslepend voetbal, resulterend in een dik verdiende overwinning voor Oranje: 2-4.”

(...) “Oranje toont zich in Hamburg als een elftal dat weer serieus meetelt in Europa. Een team dat niet alleen beter speelt dan de kwalitatief ijzersterke tegenstander, in Duitsland nota bene, maar dat ook vechtlust en veerkracht toont.”

“Oranje slaat toe in Duitsland, ploeg Koeman voorkomt mes-op-de-keelscenario”, staat er in het groot te lezen bij De Telegraaf. “Bij een nederlaag tegen de Duitsers had de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zich in de resterende vijf duels tegen de kleintjes Estland, Noord-Ierland en Wit-Rusland eigenlijk geen misstap meer kunnen veroorloven.”

“Zo was Hamburg Oranje en Ronald Koeman wederom bijzonder gunstig gezind. In 1988 werd mede door een benutte penalty van de huidige bondscoach de EK-finale bereikt ten koste van Duitsland en later de Europese titel.”

“De ploeg van Koeman had veel meer inhoud, meer creativiteit en durfde dominant te spelen, waar de Duitsers zich presenteerden als een stel angsthazen. Uiteindelijk kregen die het loon van de angst en Oranje drie punten en een prachtig uitzicht op de groepswinst in groep E. En dat vijf duels voor het einde van de kwalificatiereeks.”

Duitse media: “Oranje is rijper dan Duitsland”

Een heel andere teneur in de Duitse toonaangevende sportkranten natuurlijk. Zo stellen ze bij Kicker dat “Oranje rijper is dan Duitsland. Die Mannschaft moet nog veel leren. Na de 2-2 speelde Duitsland niet echt slim. De ploeg had het gelijkspel over de streep moeten trekken. Nu heeft Duitsland niet meer alles in handen om groepswinnaar te worden”, stelt het blad, dat vooral in de tweede helft ook veel verkeerd zag lopen bij de wereldkampioen van 2014. “Tactische fouten en individuele missers stapelden zich op, voorin werd de bal te weinig vastgehouden en ook de wissels konden beter. Duitsland is lang niet zo goed als de 8-0 zege op Estland misschien suggereerde.”

Ook bij Bild waren ze allerminst onder de indruk van het spel van de mannen van Löw. “Tatü TAH TAH, jetzt haben wir EM-Alarm”, kopt het dagblad in grote letters op zijn site. “Door deze nederlaag wordt de strijd om een EK-ticket nog spannend. De eerste tegenslag in deze voorronde komt vooral door Tah. Bij de eerste tegengoal zag hij er niet goed uit, de tweede treffer van Oranje maakte hij zelf en ook de 2-3 en 2-4 kon hij niet verhinderen.”