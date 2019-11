Nederland loot makkelijke groep, maar kijkt vooral naar België voor eindwinst: “Ik gun Martínez een finale” NVE

30 november 2019

20u20 0 EK voetbal Ook Oranje is er nog eens bij op een Europees toernooi. Onze noorderburen spelen al hun wedstrijden in Amsterdam, beginnen doen ze tegen Oekraïne. Verder kwam ook Oostenrijk uit de bus, op de derde tegenstander is het nog wachten tot eind maart. Bondscoach Ronald Koeman: “België is topfavoriet.”

Voorafgaand aan de loting in Boekarest had ook Nederland al enkele zekerheden. Het komt terecht in groep C, en ook tegenstander Oekraïne was al bekend. Oekraïne, met bondscoach Shevchenko, is groepshoofd op het EK door hun eerste plaats in een groep met onder meer Portugal in de kwalificatie. Oekraïne verloor in die voorrondes geen enkele keer en speelde twee keer gelijk.

Het grote vraagteken bij de loting was wie er uit pot drie zou komen in de groep van Nederland. Dat werd dus Oostenrijk, tweede in hun groep in de kwalificaties achter Polen. Bij Oostenrijk is David Alaba de bekendste naam, ook Peter Žulj (Anderlecht) haalde er al wat caps. De Oostenrijkers wonnen nog nooit een wedstrijd op een eindronde van een groot toernooi.

De groep van Nederland is echter nog niet helemaal ingevuld. Als Roemenië zijn play-offs van de Nations League weet te winnen, wordt het de derde opponent van het Nederlands elftal. De reden daarvoor is dat Boekarest gaststad is in groep C. Als Roemenië zich kwalificeert mogen ze dus logischerwijs in eigen land spelen. Als de Roemenen het echter niet halen, dan wordt Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië of Wit-Rusland het vierde land in groep C, afhankelijk van wie play-off D van de Nations League wint.

Speelschema groep C:

14 juni 2020: Nederland - Oekraïne (in Amsterdam)



14 juni 2020: Roemenië/Winnaar play-off D - Oostenrijk (in Boekarest)



18 juni 2020: Nederland - Oostenrijk (in Amsterdam)



18 juni 2020: Roemenië/Winnaar play-off D - Oekraïne (in Boekarest)



22 juni 2020: Oostenrijk - Oekraïne (in Boekarest)



22 juni 2020: Nederland - Roemenië/winnaar play-off D (in Amsterdam)

Reactie Koeman: “Als er een moment is voor België, dan is het nu”

Nederlands bondscoach Ronaldo Koeman reageerde op de loting: “Ik denk wel dat we favoriet zijn in onze groep omdat we drie wedstrijden in Amsterdam spelen, hoewel Oekraïne ook sterk is.”

Ook over de Belgen had de oefenmeester mooie woorden: “Een finale België-Nederland zou geweldig zijn, België is misschien de sterkste ploeg op dit moment. Wij zijn ons nog aan het ontwikkelen, maar we zijn tegen niemand kansloos. Ik gun het Martínez ook dat hij een finale haalt. Als er een moment is voor België, dan is het nu, ook qua leeftijd van het team. Wij hebben nog jongere spelers, vooral in de aanval.”