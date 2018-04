Marc Wilmots haalt hard uit naar Thierry Courtois: "Pa Courtois lekte de opstellingen tijdens het EK" Kristof Terreur

24 april 2018

00u01

Bron: eigen berichtgeving 0 EK Voetbal Voormalig bondscoach Marc Wilmots heeft op de Franse tv voor de tweede keer snoeihard uitgehaald naar Thierry Courtois, vader van Rode Duivel Thibaut Courtois. “Pa Courtois lekte tijdens het EK de opstellingen”, zei Wilmots. De clan-Courtois ontkent met klem. Juridische stappen overwegen ze momenteel niet.

Bewijzen heeft Marc Wilmots niet. Hij heeft het van horen zeggen, maar dat weerhield hem niet om in het openbaar een openstaande rekening te vereffenen. Op de Franse televisiezender beIN Sports schoot hij voor de tweede keer op Thierry Courtois, vader van de doelman van Chelsea en de nummer een bij de nationale ploeg. Eind 2016 had hij die op L’Equipe TV, een ander Frans kanaal, al beschuldigd een mol te zijn, maar gisteren ging hij een stapje verder.

"Geen respect voor je vaderland"

Toen de interviewer hem polste naar de harde kritiek van Courtois op zijn gebrekkige tactiek, meteen na de uitschakeling op het EK in Wales twee jaar geleden, luchtte de ex-bondscoach zijn hart. Vanuit zijn riante tuin zegt Wilmots: “Thibaut is achteraf meteen teruggekomen op woorden. Het was een moment van emotie. Frustratie omdat je wil winnen. Daar heb ik geen problemen mee. Dat begrijp ik ook. Waar ik wel een probleem mee heb is dat ik mijn tactische bespreking om 18u doe en dat mijn basiself om 18u15 al op sociale media staat. Dat wil zeggen dat een speler de opstelling verkocht heeft. En dat is erg. Franse journalisten vertelden met dat ze bewijzen hadden dat het vader Courtois was. Dat wil zeggen dat je geen enkel respect hebt voor het vaderland. Ik vind dat jammer dat ik wel tot een uur voor de wedstrijd moet wachten op de ploeg van de tegenstander. Vreselijk. De tegenstander wint zo tijd. Ze kunnen alles voorbereiden. Ze weten alles. En dat was dramatisch. Dat gebeurde niet op het WK in Brazilië. Ik heb toen mijn tijd niet verspild om het allemaal uit te zoeken. Ik had toen al problemen met mijn gezondheid en zat onder de medicatie.”

"Gratuite beschuldigingen"

Gratuite beschuldigingen die kwaad bloed zetten bij Thibaut Courtois, meer nog bij zijn vader, Thierry. Hij is verbaasd, aangeslagen en boos tegelijkertijd. De ex-topvolleyballer begrijpt niet wat hij Marc Wilmots ooit heeft misdaan. “Ik ben zelf topsporter geweest, coach en technisch directeur”, zegt hij in een eerste reactie. “Ik weet hoe delicaat zulke zaken zijn. Ik heb nooit van mijn leven een opstelling doorgespeeld aan een journalist! Nooit. Het is onzin. Ik haat lekken. Mijn spelers en mijn ploegmaats weten dat. We werken samen voor resultaten. Ik duld zulk gedrag niet.”

Bij de Courtois’ beraden ze zich, maar juridische stappen worden er voorlopig niet overwogen. “Het moddergooien laten we aan hem over.” Tijdens het EK in Frankrijk zaten bondscoach en spelers niet langer meer op een lijn. De relatie was op. Er was een deel van de spelersgroep tegen Wilmots, een deel voor en een ander deel voor wie het allemaal niet veel meer uitmaakte – onverschilligheid is een gevaarlijk beestje. Langs alle kanten waren er lekken. Er waren spelers die informatie rechtstreeks doorspeelden naar journalisten, maar ook via spelersmakelaars, entourage en stafleden van de Rode Duivels sijpelde er informatie naar buiten. Iets wat Wilmots duidelijk niet besefte. Zijn rangen lekten aan alle kanten. Is hij wel zeker dat hij naar juiste wijst?

Soloslim

Na de uitschakeling tegen Wales, in Rijsel, liet een ontgoochelde Thibaut Courtois zich op de televisie gaan. Het was de winnaar die sprak. Hij legde in niet mis te verstane woorden de schuld voor de uitschakeling bij zijn bondscoach. Alle spelers stonden aan de grond genageld. Wilmots riep Courtois tot de orde: “Zo praat je niet tegen mij, kom mee naar buiten.” De doelman en de bondscoach trokken zich terug in een zaaltje naast de kleedkamer. Toen de bondscoach naar de media stapte, viel een loden stilte over de spelersgroep, slechts onderbroken door de boodschap van Vincent Kompany, die alle spelers aanraadde om tegenover de journalisten de rangen te sluiten en geen schuldigen aan te wijzen. Courtois trok zich daar niets van aan, en na zijn douche gaf hij hetzelfde discours in de persruimte. Wat op zijn beurt weer voor irritatie zorgde bij sommige Duivels - hun doelman ging soloslim. Courtois was op het EK één van de weinige spelers die Wilmots openlijk durfde waarschuwen voor zijn eigenzinnige aanpak zonder gerichte tactische trainingen, maar deed dat niet expliciet in de groepsgesprekken tussen de spelers, zonder en met de staf.