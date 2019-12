Koeman noemt Duivels als EK-favoriet: "Moet voor de Belgen nu echt gebeuren met deze lichting" LPB

28 december 2019

11u41

Bron: Belga 3 EK voetbal Na het missen van het EK 2016 en het WK 2018 neemt Nederland volgend jaar weer deel aan het EK. Bondscoach Ronald Koeman gaat het toernooi met vertrouwen tegemoet, maar ziet Oranje niet als favoriet. "Als ik een favoriet moet noemen, dan is het België", zegt Koeman in Voetbal International.

Koeman is ervan overtuigd dat veel landen kunnen meedingen om de Europese titel. "Ik denk dat het redelijk breed is wie er tot de favorieten behoort", legt de 56-jarige bondscoach uit. "Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk..., Portugal komt altijd ver. Kroatië is een vechtploeg, altijd goed op toernooien. Als ik een favoriet moet noemen, dan is het België. Dat heeft een streepje voor, het moet voor de Belgen nu echt gebeuren met deze lichting. En ze hebben de ervaring van toernooien, wij nog niet."

Nederland zit bij zijn terugkeer op een groot toernooi in een poule met Oekraïne, Oostenrijk en een nog te bepalen vierde land. Oranje speelt zijn drie groepswedstrijden in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA.

"We hebben meteen drie thuiswedstrijden, dat is geweldig natuurlijk", aldus Koeman. "Op het EK zijn we voor niemand bang. We hebben bewezen dat we van iedereen kunnen winnen en moeten vooral naar onszelf kijken. Ik denk niet dat ploegen graag tegen ons komen te spelen. Toernooi-ervaring hebben we met deze groep nauwelijks, dus ik denk dat we nog niet op ons best zijn. Dit team ontwikkelt zich wel razendsnel en ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Laten we hopen dat het optimaal is voor de zomer en daarna worden we alleen maar beter richting het WK van 2022.”