Jonge Duivels naar halve finale EK U17 dankzij deze 'lucky goal' Sven Van Londersele

14 mei 2018

16u08 9 EK Voetbal De toekomst lijkt verzekerd. De beloften van de U17 hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK voetbal in Engeland. In de kwartfinale rekenden ze, niet zonder moeite, af met titelhouder Spanje. De Belgen wonnen met 2-1.

Na een vlekkeloos parcours in de groepsfase, waarin ze het zonder tegendoelpunt haalden van Ierland, Bosnië-Herzegovina en Denemarken, kregen onze jonge Rode Duivels met Spanje een serieuze kluif voorgeschoteld in de kwartfinale. Onze landgenoten waren de underdog, aangezien de jongeren van Spanje hun titel verdedigden.

Na acht minuten toonden de Spanjaarden meteen waarom ze in Engeland hun titel verdedigen. Rodriguez kon van dichtbij scoren. In de eerste helft was de grootste kans nog voor de Duivels, maar Vertessen kopte op de lat. Kort na rust was het toch raak voor de belofte van PSV en hingen de bordjes weer in evenwicht. Enkele minuten later was het opnieuw prijs, weliswaar met het nodige geluk. Yayi Mpie kreeg het leer tegen zich aangeschoten en de bal ging, zonder dat Mpie het besefte, meteen tegen de touwen. Een ongelooflijke blunder van de Spaanse doelman, maar geen Belg die er naar kraaide. Nadien kon het nog alle kanten uit, maar geen van beide ploegen kwam nog tot scoren.

Zo zorgen de jonge Duivels na hun perfecte groepsfase voor een nieuwe stunt. In de halve finale treffen de U17 hun leeftijdsgenoten uit Italië. De wedstrijd staat donderdag op het programma.

Bekijk de beelden van de winninggoal hier: