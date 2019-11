Groot feest: Finland maakt komaf met kwalijke statistiek en plaatst zich voor het eerst voor groot toernooi GVS

15 november 2019

19u51 2

They did it. Finland staat voor het eerst in haar geschiedenis op een groot toernooi. Na een eenvoudige zege tegen Liechtenstein is het ticket voor het EK 2020 veiliggesteld. Teemu Pukki was met twee goals alweer de grote held, de 29-jarige spits van Norwich City zit nu al aan negen doelpunten in deze kwalificatiecampagne. Jasse Tuominen zorgde voor de derde treffer. Eindstand: 3-0.

Finland was tot vandaag het land dat over de jaren heen het meeste punten heeft behaald in de kwalificatiewedstrijden van het EK zonder zich ooit effectief te kwalificeren voor de eindronde. Nu lukte het dus wel. “De beste spelers maken niet noodzakelijk het beste team”, vertelde aanvoerder Tim Sparv voor de match. “De hype rond ons team op dit moment is groter dan ooit, en het is fantastisch om hier deel van uit te maken”, aldus Sparv. In de Finse steden waren er grote schermen opgetrokken om de match te bekijken. Nu volgt daar dus een gigantisch feest.

Griekenland won bij Armenië (1-0), in een wedstrijd die nergens meer om ging. In deze poule J dwong Italië als onbetwiste nummer 1 al eerder kwalificatie af.