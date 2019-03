Groep van België start meteen met verrassing: Schotland beleeft nachtmerrie in Kazachstan (3-0) ODBS

21 maart 2019

18u27 0 EK Voetbal Het Schotse voetbal heeft een van de dieptepunten in zijn bestaan beleefd. In Kazachstan, het nummer 177 van de wereldranking, ging Schotland met 3-0 onderuit. De ploeg van Alex McLeish kreeg in de eerste tien minuten al meteen twee goals om de oren. Een opdoffer waarvan het niet meer herstelde. De ‘Tartan Army’ met het schaamrood op de wangen weer naar huis.

1975 - Today against Kazakhstan is the first time Scotland have conceded twice in the opening 10 minutes of a match since May 1975, when Gerry Francis and Kevin Beattie put England 2-0 ahead en route to a 5-1 victory. Nice. #KAZSCO OptaJoe(@ OptaJoe) link

Schotland heeft zich richting EK 2020 in kwalificatiegroep I, de poule met ook onze Rode Duivels, al meteen flink in de nesten gewerkt. De hoop op een plaatsje in de top twee, goed voor een automatisch ticket, in de grond geboord in de Astana Arena. De genaamden Pertsukh (6') met een prachtig doelpunt en Vorogovsky (10') straften slap Schots verdedigen snel af. Dat linkerflank Andrew Robertson er niet bij was, deed de Schotse zaak weinig goed. De cultheld van Liverpool bleef thuis om een tandprobleem te laten behandelen. De enige andere ietwat bekende naam in de selectie, Man United-middenvelder McTominay, mocht pas na de pauze invallen. Toen stond het al 3-0, na een goal van Zaynutdinov in minuut 51. De aanvallende onmacht van Schotland, met ene Oliver McBurnie in de spits, was schrijnend.

Schotland kon het kunstgras als excuus inroepen en het feit dat Alex McLeish, opvolger van Gordon Strachan, met een selectie met een gemiddelde leeftijd van 24,6 jaar aan het bouwen is. Al gelden er voor een 3-0 eigenlijk geen excuses in Kazachstan, een land dat in zijn laatste WK-kwalificatiegroep niet één van z’n tien matchen kon winnen. Een opvallende naam in de ploeg is Alexander Merkel, als middenvelder van Heracles een van de slechts drie Kazakken die in het buitenland spelen. De rest speelt in de Kazachse competitie. Schotland moet al bijna hopen op het vangnet van de Nations League. In maart 2020 zijn er via play-offs in elk van de vier divisies (A,B, C en D) nog vier tickets te bemachtigen.