Geen extra loting nodig na play-offs voor EK 2020, Rode Duivels sowieso tegen Finland of Wales ABD

21 november 2019

15u22

Bron: Belga 0 EURO 2020 Na afloop van de play-offs is er volgend jaar op 1 april geen bijkomende loting nodig voor EURO 2020, zo maakte de Europese voetbalbond donderdag bekend.

De play-offs voor de laatste vier plaatsen op het EK worden pas eind maart gespeeld, maar het is op voorhand al duidelijk in welke EK-groepen de vier winnaars terecht zullen komen. Alle EK-groepen kunnen dus volgende week zaterdag na de loting in de Roemeense hoofdstad Boekarest bevestigd worden.

De Rode Duivels zitten dan met zekerheid in groep B, met Rusland (in Sint-Petersburg) en Denemarken (in Kopenhagen) als tegenstanders. Enkel achter de naam van het vierde land in de groep staat nog een klein vraagteken. Na eliminatie van de andere mogelijkheden blijven enkel Wales en Finland over. Daarachter schuilt een complexe procedure, die er meteen ook voor zorgt dat er geen bijkomende loting nodig is.

In pot 4 zitten met Wales en Finland immers slechts twee op voorhand gekende landen, de overige vier plaatsen zijn voor de winnaars van de play-offs uit de Nations League, waarvoor er vrijdag nog een loting is. In die play-offs worden zestien landen onderverdeeld in vier poules, waarvan de winnaar zich komend jaar telkens plaatst voor het EK. Omdat gastlanden op voorhand toegewezen worden aan de EK-groep met daarin hun speelstad, gaat poule B door de aanwezigheid van Ierland automatisch naar EK-groep E en poule C door de aanwezigheid van Schotland naar EK-groep D.

De vier poules liggen nog niet helemaal vast, maar het is wel zeker dat er in één poule (A of C) twee gastlanden zullen zitten, waardoor de poule in kwestie aan de EK-groepen C (Boekarest als speelstad voor Roemenië) en F (Boedapest voor Hongarije) dubbel toegewezen wordt, en dat er in drie van de vier poules minstens één gastland zit. Enkel poule D met daarin Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo en Wit-Rusland heeft geen gastland en neemt zo de overgebleven plaats van de dubbel toegewezen poule in, waardoor de winnaar daarvan enkel in de groepen C, D en F kan terechtkomen. Op die manier blijven er voor de Rode Duivels op het einde van de rit enkel Wales en Finland over als mogelijke tegenstanders en vermijdt de UEFA handig een confrontatie tussen Rusland en Kosovo in de groepsfase.