Geen EK voetbal komende zomer: EURO 2020 uitgesteld naar 2021

17 maart 2020

13u25 64 EK voetbal Geen Europees kampioenschap voetbal komende zomer. EURO 2020 wordt uitgesteld naar de zomer van 2021. Dat besliste de UEFA vandaag na topoverleg met haar lidstaten, de competities en clubs. Volgens de Noorse voetbalbond vindt het EK plaats van 11 juni tot en met 11 juli 2021.

Overladen pleinen of stampvolle cafés om de Rode Duivels aan te moedigen zullen we komende zomer niet te zien krijgen. EURO 2020 wordt uitgesteld naar de zomer van 2021. Een beslissing die eraan zat te komen. Europa is momenteel het epicentrum van het coronavirus. Het was dus al langer duidelijk dat EURO 2020, een jubileumeditie die ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de UEFA in twaalf gaststeden verspreid over het hele continent gespeeld moest worden, aan een zijden draadje hing. Het valt immers niet te voorspellen wanneer het virus in Europa onder controle zal zijn en dus is het laten doorgaan van het EK niet te verantwoorden. Bovendien bemoeilijkt de uitgestrektheid van dit EK de organisatie ervan.

De UEFA erkende de problematiek en overlegde met haar 55 lidstaten, de European Leagues (de vereniging van 27 Europese competities), de European Club Association (ECA), die de belangen van de Europese clubs behartigt, en de internationale spelersvakbond FIFPro. Daaruit kwam EK-uitstel naar 2021 als optie. EURO 2020, de zestiende editie van het Europese landentoernooi, krijgt zo de trieste eer het eerste EK te zijn dat sinds de oprichting in 1960 niet kan doorgaan.

De UEFA zal de beslissing straks officieel maken nadat het Uitvoerend Comité heeft samengezeten. Volgens de Noorse voetbalbond vindt de openingsmatch plaats op vrijdag 11 juni en zal de finale gespeeld worden op zondag 11 juli. Het volledige speelschema blijft uiteraard behouden, fans die al tickets aankochten zullen die in 2021 kunnen gebruiken.

Ruimte voor nationale competities

Door de verspreiding van het coronavirus liggen quasi alle nationale voetbalcompetities stil en schuift de voetbalkalender alsmaar verder op. Het uitstel van het EK zorgt ervoor dat deze vaderlandse competities toch kunnen afgewerkt worden. Belangrijk, want de verdeling van de Europese tickets en het financiële plaatje zouden anders voor problemen kunnen zorgen. Voorwaarde is uiteraard dat het coronavirus de komende maanden kan ingedamd worden. Ook de Champions League en Europa League kunnen op deze manier hervat en afgerond worden.

Spaanse media, waaronder Marca, melden dat de Champions League-finale van dit seizoen van 30 mei naar 27 juni verhuist. De speelstad blijft Istanbul. Drie dagen daarvoor zou de finale van de Europa League gespeeld worden. Volgens de sportkrant hopen de voetbalbonden half april de competities te kunnen hervatten, mits de omstandigheden dat natuurlijk toestaan.

Wat met Nations League?

Door het uitstel naar komende zomer komt het EK wel in het vaarwater van de Nations League. De finale van de tweede editie van het landentoernooi staat gepland voor 6 juni van 2021. Ook het EK voetbal voor vrouwen staat oorspronkelijk geprogrammeerd in de zomer van 2021 (7 juli - 1 augustus) en ook het WK voor clubs zou in de zomer van volgend jaar afgewerkt worden. Waar deze drie toernooien hun plaats nu zullen krijgen op de kalender, is nog niet duidelijk.

New men's Euro dates - 11 June to 11 July 2021.

Current women's Euro 2021 dates - 7 July to 1 August 2021.

Nations League - 2-6 June 2021.

Under-21 Championships 9-26 June 2021.

World Club Cup also due to be played in June 2021.



