Finland wordt derde tegenstander van Rode Duivels in EK-groepsfase, Groep des doods met Duitsland, Frankrijk én Portugal Redactie

30 november 2019

18u51 6 EK voetbal Finland. Dat is de derde opponent van de Rode Duivels op het EK 2020. Van Rusland en Denemarken wisten we op voorhand al dat we ze zouden treffen in de groepsfase. De openingsmatch van het EK is Italië-Turkije op 12 juni om 21u00 in het Stadio Olimpico. Met Duitsland, Frankrijk én Portugal is groep F de ‘Poule des Doods’.

Neen, echt spannend was het niet meer voor de Rode Duivels. Rusland en Denemarken zaten samen met België al zeker in groep B omdat België niet over een stadion beschikt dat aan de eisen voldoet en door politieke strubbelingen tussen sommige naties - dat verhaal kent u intussen wellicht wel. De enige vraag die nog restte: wordt het Finland of Wales? Na een uitgebreide show werd er eindelijk geloot. Finland kwam als derde tegenstander uit de bus voor de Duivels.

Programma Rode Duivels

Hoe het programma van de Duivels eruit ziet? Rusland wordt het eerste duel voor de Rode Duivels. Op 13 juni spelen de Belgen in het Krestovskistadion van Sint-Petersburg. Daarna maken de Duivels een trip naar Kopenhagen om het op 18 juni op te nemen tegen Denemarken. De laatste groepsmatch tegen Finland gaat door op 22 juni, opnieuw in Sint-Petersburg.

13 juni: Rusland-België (Krestovskistadion, Sint-Petersburg)

18 juni: Denemarken-België (Parken, Kopenhagen)

22 juni: België-Finland (Krestovskistadion, Sint-Petersburg)

Road to the final

En hoe ziet de weg naar de finale er nu uit voor de Rode Duivels? Die is nog niet volledig uitgetekend. Maar wat wel vast staat: als we groepswinnaar worden, nemen we het op tegen het nummer drie uit groep A, D, E of F. Tegen wie we precies uitkomen, hangt af uit welke groepen de vier beste derdes komen. Bijvoorbeeld: Als de beste derdes uit groepen A, B, C en D komen, dan speelt België tegen de derde uit groep A. U leest het: nú al speculeren is onbegonnen werk.