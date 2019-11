Finland spoelt straks 80 jaar verdriet door: “Voor één keer durf ik te beloven dat we ons zullen kwalificeren” NVE

15 november 2019

16u35

Bron: The Guardian, eigen berichtgeving 0 EK voetbal Finland maakt zich op voor een groots volksfeest. Een zege tegen dwergstaat Liechtenstein volstaat om voor het eerst een groot toernooi te halen. Het succesrecept achter de oehoes.

Finland is het land dat over de jaren heen het meeste punten heeft behaald in de kwalificatiewedstrijden van het EK zonder zich ooit effectief te kwalificeren voor de eindronde. Israël staat tweede in die stand met een achterstand van bijna 20 punten op de Finnen. Met spelers als Tihinen (ex-Anderlecht), Litmanen, Hyypiä en Jääskeläinen speelden er nochtans enkele grote namen. Huidig aanvoerder Tim Sparv heeft hiervoor een verklaring: “De beste spelers maken niet noodzakelijk het beste team.”

Today it could all change!#EURO2020 #Huuhkajat https://t.co/ukJSRJSuIa Timo Toivonen(@ ttoivonen) link

In de huidige selectie zijn spits Teemu Pukki (Norwich City) en doelman Lukáš Hrádecký (Bayer 04 Leverkusen) de grootste namen. Pukki is met reeds 7 doelpunten in deze kwalificatiecampagne van cruciaal belang voor de Finnen. Met een overwinning vanavond zijn ze zeker van de tweede plaats in de groep, die recht geeft op kwalificatie. De wedstrijd in Liechtenstein eindigde op 0-2 in het voordeel van de Finnen. Als er vanavond in Helsinki niet gewonnen wordt hebben ze 3 dagen later, tegen Griekenland, nog een kans om de kwalificatie veilig te stellen.

In de Finse steden zijn grote schermen te vinden voor de wedstrijd vanavond. Volgens Sparv leeft het enorm onder het volk. “Het zou enorm zijn als we ons kwalificeren. Het zou geweldig zijn, zowel voor de spelers als voor ons land in het algemeen. De hype rond ons team op dit moment is groter dan ooit, en het is fantastisch om hier deel van uit te maken”, aldus Sparv. Norwich City, de club van Pukki, speelde in op deze hype door een pop-up fanshop van hun club te openen in de luchthaven van Helsinki.

Just a normal afternoon in Helsinki, Finland 💚💛 @NorwichCityFC pic.twitter.com/HcFxrweCmg Finnish Canaries(@ finnishcanaries) link

De supporters hopen natuurlijk allemaal dat het hun land eindelijk eens lukt om zich te kwalificeren. Pukki stelt zijn landgenoten alvast gerust: “Ik kan beloven dat we dit gaan regelen. Voor één keer durf ik het te beloven.” Pukki verwijst hiermee naar de teleurstelling toen Finland in de laatste minuut door een owngoal een ticket voor het WK van 1998 in Frankrijk misliep. Ook in 2008 waren de Finnen er dicht bij, toen speelden ze in de laatste wedstrijd gelijk tegen Portugal waar er gewonnen moest worden.

In de andere wedstrijden in groep J speelt Italië uit tegen Bosnië-Herzegovina en ontmoeten Armenië en Griekenland elkaar. De Italianen hebben na 8 wedstrijden nog het maximum van de punten.