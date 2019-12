Finland derde tegenstander van Duivels in EK-groepsfase, Martínez: “Zeer onwaarschijnlijk dat basecamp in Sint-Petersburg zal liggen” ABD/GDB/TLB

01 december 2019

08u15 38 EK voetbal Finland. Dat is de derde opponent van de Rode Duivels op het EK 2020. Van Rusland en Denemarken wisten we op voorhand al dat we ze zouden treffen in de groepsfase. De Belgen spelen hun eerste match tegen Rusland op 13 juni in Sint-Petersburg. Daarna gaat het richting het Deense Kopenhagen, de laatste groepswedstrijd tegen Finland wordt opnieuw in Sint-Petersburg gespeeld. Een logistieke uitdaging, dus. Waar de Rode Duivels hun basecamp zullen opzetten, wordt de komende dagen bekeken. “Het is zéér onwaarschijnlijk dat het Sint-Petersburg wordt”, vertelde bondscoach Roberto Martínez (zie onderaan).

Neen, echt spannend was het niet meer voor de Rode Duivels. Rusland en Denemarken zaten samen met België al zeker in groep B omdat België niet over een stadion beschikt dat aan de eisen voldoet en door politieke strubbelingen tussen sommige naties - dat verhaal kent u intussen wellicht wel. De enige vraag die nog restte: wordt het Finland of Wales? Na een uitgebreide show werd er eindelijk geloot. Finland kwam als derde tegenstander uit de bus voor de Duivels.

Martínez: “Onwaarschijnlijk dat we basecamp in Sint-Petersburg zullen opzetten”

Hoe het programma van de Duivels eruit ziet? Rusland wordt het eerste duel voor de Rode Duivels. Op 13 juni (21u00) spelen de Belgen in het Krestovskistadion in Sint-Petersburg. Daarna maken de Duivels een trip naar Kopenhagen om het op 18 juni (18u00) op te nemen tegen Denemarken. De laatste groepsmatch tegen Finland gaat door op 22 juni (21u00), opnieuw in Sint-Petersburg. Bondscoach Roberto Martínez had het liever anders gezien.

“Finland als derde tegenstander? Dat geeft hetzelfde gevoel als Panama op het WK 2018. Geen grote naam, wel een moeilijke opponent. We moeten die ervaring van twee jaar geleden meepakken”, aldus bondscoach Roberto Martínez net na de loting.

De Spanjaard zag dat de Belgen niet de ideale loting kregen: de eerste match in Rusland, daarna naar Denemarken en op de laatste speeldag weer in Rusland. “In een ideale wereld zouden we ons basecamp opzetten in Sint-Petersburg. Maar door de vijfdagenregel van de UEFA (die zegt dat de Rode Duivels bijvoorbeeld al op 8 juni in een stad moeten zijn als ze daar op 13 juni de eerste match spelen, red.), zullen we het toch anders moeten aanpakken dan we willen. We zullen de komende dagen belangrijk werk moeten verrichten om een optimale voorbereiding voor de spelers te regelen. Maar op dit moment lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat we ons basecamp in Sint-Petersburg zullen opzetten.”

“Ook tijdens het WK hebben we meestal zo’n drie uur gevlogen na de matchen. Het komt er gewoon op aan om die verplaatsingen zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken, zodat de spelers kunnen herstellen. Volgende week zullen we de echte lijnen uittekenen. Het liefst zouden we de tijd op het vliegtuig gebruiken om onze spelers al te laten recupereren van de matchen. Als we helemaal tot de finale gaan, en zo moet je denken, dan moet je fris aan die fase van het toernooi kunnen beginnen. Mentaal, meer nog dan fysiek.”

“Vriendschappelijke matchen zorgvuldig uitkiezen”

“De eerste twee matchen, tegen Rusland en Denemarken, zijn meteen een echte uitdaging. We zullen van bij het begin klaar moeten zijn. Denemarken hebben we al gevolgd. Een volwassen ploeg met veel kwaliteit met Eriksen en Schmeichel in doel. Een outsider voor het EK. We zullen meteen uitgedaagd worden in de groepsfase. We gaan nu bekijken wat de beste voorbereiding is. De vriendschappelijke matchen moeten zorgvuldig uitgekozen worden.”

Als de Rode Duivels groepswinnaar worden, nemen zij het op tegen de beste derdes uit groep A, D, E of F. Afgaande van de waardeverhoudingen in die poules zijn volgende landen mogelijke tegenstanders voor de Duivels in de achtste finales. Uit groep A: Wales of Turkije. Groep D: Tsjechië. Groep E: Zweden. En uit de gevreesde groep F: Duitsland, Frankrijk of Portugal. De eventuele kwartfinale wordt dan op 3 juli afgewerkt in München met Italië als mogelijke tegenstander.

Het programma van de Rode Duivels in de poulefase

13 juni: Rusland-België (21u00, Krestovskistadion, Sint-Petersburg)

18 juni: Denemarken-België (18u00, Parken, Kopenhagen)

22 juni: Finland-België (21u00, Krestovskistadion, Sint-Petersburg)

Ook belangrijk: de openingsmatch tussen Italië en Turkije wordt op 12 juni gespeeld om 21u00 in het Stadio Olimpico (Rome). Met Duitsland, Frankrijk en Portugal is groep F de ‘Poule des Doods’. “Uit die groep komt sowieso een zeer sterk team en een mogelijke tegenstander. Frankrijk, Duitsland en Portugal zullen meteen de standaard zetten”, schat Martínez in. Lees HIER alles over de Groep des Doods.

Alle poules

GROEP A

1. Turkije

2. Italië

3. Wales

4. Zwitserland

GROEP B

1. Denemarken

2. Finland

3. België

4. Rusland

GROEP C

1. Nederland

2. Oekraïne

3. Oostenrijk

4. Winnaar play-offs D

GROEP D

1. Engeland

2. Kroatië

3. Winnaar play-offs C

4. Tsjechië

GROEP E

1. Spanje

2. Zweden

3. Polen

4. Winnaar play-offs B

GROEP F

1. Winnaar play-offs A

2. Portugal

3. Frankrijk

4. Duitsland