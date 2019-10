EURO 2020. Rodrigo schiet Spanje in extra tijd naar EK - Finland zet grote stap richting allereerste deelname LPB

15 oktober 2019

23u01 2

Rodrigo verlost Spanje in extra tijd

‘La Roja’ mag zich opmaken voor Euro 2020. Een goal in de extra tijd van Rodrigo loodste Spanje naar de eindronde van het EK. Na de 1-1 in Noorwegen liep het ook in Zweden lange tijd niet op wieltjes. De Gea hield zijn team met enkele mirakelsaves recht, maar moest knielen toen Berg vanuit de rebound scoorde. Spanje, zonder de geschorste Ramos, leek het tij niet meer te kunnen keren. Tot Rodrigo in minuut 92 de verlossing bracht.

GOOAL | Rodrigo maakt in blessuretijd gelijk en schiet @SeFutbol zo naar @UEFAEURO! 🔥



Zwitserland heeft lot weer in eigen handen

Zwitserland heeft na een 2-0-zege tegen Ierland zijn lot weer in eigen handen. Seferovic bracht de Zwitsers na ruim een kwartier op voorsprong. In de slotfase miste Rodriguez een strafschop, maar Fernandes zorgde met de hulp van Duffy voor zekerheid. Met nog matchen tegen Georgië en Gibraltar kan er de Zwitsers nog weinig gebeuren. Ierland en Denemarken kampen in een onderling duel voor het tweede ticket in de groep.

Finland dicht bij allereerste EK

Finland heeft een grote stap gezet richting Euro 2020. De Finnen wonnen in eigen huis met 3-0 van concurrent Armenië en daardoor is de eerste deelname aan een EK-eindronde dichtbij. Jensen bracht zijn team na een halfuur op voorsprong. Norwich-spits Teemu Pukki nam beide andere goals voor zijn rekening. Bij Finland speelde Jere Uronen (RC Genk) 90 minuten. Door de zege komt Finland op vijftien punten, vijf meer dan Armenië en Bosnië-Herzegovina, dat met 2-1 onderuit ging in Griekenland. Een thuiszege tegen Liechtenstein op 15 november loodst de Finnen naar hun allereerste EK.

Deze landen hebben zich al gekwalificeerd voor Euro 2020: België, Italië, Polen, Rusland, Oekraïne, Spanje.