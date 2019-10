EURO 2020. Finland zet grote stap richting allereerste EK-deelname LPB

15 oktober 2019

20u36 1

Finland heeft een grote stap gezet richting Euro 2020. De Finnen wonnen in eigen huis met 3-0 van concurrent Armenië en daardoor is de eerste deelname aan een EK-eindronde dichtbij. Jensen bracht zijn team na een halfuur op voorsprong. Norwich-spits Teemu Pukki nam beide andere goals voor zijn rekening. Bij Finland speelde Jere Uronen (RC Genk) 90 minuten. Door de zege komt Finland op vijftien punten, vijf meer dan Armenië en Bosnië-Herzegovina. De Bosniërs kunnen die kloof vanavond wel nog verkleinen tot twee punten mits winst in het uitduel bij Griekenland.