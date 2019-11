Engelse bondscoach ziet België ook als EK-favoriet: “Mensen kijken altijd met grote ogen naar een ploeg met Hazard en De Bruyne” DMM

21u29 0 EK Voetbal Ook Engels bondscoach Gareth Southgate was aanwezig bij de EK-loting in Boekarest. De Brit zag z’n team in een groep met Kroatië en Tsjechië belanden, maar had het bij VTM-analist Gilles De Bilde vooral ook over België. “Mensen kijken altijd met grote ogen naar een ploeg met Hazard en De Bruyne.”

Consistent op het WK, de Nations League en in de kwalificaties. Engeland heeft er een goeie cyclus opzitten met Gareth Southgate. De bondscoach wil bevestigen op het komende EK. “Het laatste jaar hebben we geen wedstrijd tegen een absoluut topland gespeeld. Dus we moeten nog kijken wat ons niveau is tegen de beste ploegen van de wereld.”

“Wat ik van België denk? Wel, we hebben de ervaring gehad op het WK en er zijn veel spelers van jullie in de Premier League. Mensen kijken altijd met grote ogen naar een ploeg met Hazard en De Bruyne. De Rode Duivels hebben intussen ook veel ervaring onder Martínez. Een finale tussen België en Engeland zou inderdaad mooi zijn, maar laat ons eerst maar beginnen met de groepsfase.”