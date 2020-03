EK vrouwenvoetbal niet in 2021, kwalificatieduels Red Flames uitgesteld Redactie

17 maart 2020

15u35 0 EK voetbal Door het uitstel van het EK 2020 met een jaar kan het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal van 2021 niet doorgaan, zo meldde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag in een persmededeling.

Wellicht zal het toernooi in de zomer van 2022 doorgaan. Dat jaar wordt er eveneens een WK gespeeld, maar dat start pas eind 2022 omdat het tijdens de zomer te warm is in Qatar.

"Voor onze Red Flames betekent dit dat ze voorlopig geen wedstrijden meer spelen in april. De oefenwedstrijd tegen Noorwegen in Oostende op 9 april en de belangrijke kwalificatiewedstrijd voor EURO 2021 tegen Zwitserland die de Red Flames voor een uitverkocht stadion wilden spelen, worden beide uitgesteld", zo klinkt het in de mededeling.