EK voetbal 2024 gaat naar Duitsland Redactie

27 september 2018

15u27 0 EK Voetbal Het EK voetbal van 2024 wordt in Duitsland gespeeld. Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond UEFA verkoos de Duitse bid donderdag bij een stemming in het Zwitserse Nyon boven die van tegenkandidaat Turkije.

Het wordt de tweede keer dat Duitsland de Europese titelstrijd mag organiseren. In 1988 vond het toernooi in (toen nog) West-Duitsland plaats. Nederland won er de titel.

Het WK voetbal werd al twee keer op Duitse bodem gespeeld, in 1974 (in West-Duitsland, dat toen ook wereldkampioen werd) en in 2006 (met Italië als wereldkampioen).

Het volgende EK, in 2020, wordt in twaalf verschillende landen gehouden, een primeur. België haakte na alle problemen rond het (nog te bouwen) Eurostadion in Brussel af als kandidaat-speelstad.