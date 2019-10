EK KWALIFICATIES. Pjanic blinkt uit bij Bosnië - Hagi pakt zege met Roemenië - Denemarken doet gouden zaak De voetbalredactie

12 oktober 2019

20u43 0 EK voetbal Ook vandaag EK-kwalificatieduels. Bosnië had geen kind aan Finland, terwijl Denemarken nipt de maat nam van Zwitserland en zo een gouden zaak deed. Ianis Hagi (Genk) boekte dan weer een 0-3-zege tegen Faroër.

Denemarken wint nipt van Zwitserland

In groep D haalde Denemarken het met het kleinste verschil van zijn concurrent om de tweede plaats, Zwitserland. Leipzig-speler Yussuf Poulsen was met een treffer in de 84ste minuut de verlosser voor Denemarken, dat dankzij de krappe zege Ierland bijbeent op kop van groep D. De Ieren hadden eerder op de avond verrassend puntenverlies geleden tegen Georgië met Gent-aanvaller Kvilitaia in de basis: in Tbilisi bleef het 0-0. Zwitserland blijft zo derde in de groep, met vier punten achterstand op de twee leiders.

Pjanic blinkt uit bij Bosnië

In groep J leed Finland een zware nederlaag tegen Bosnië. Juventus-middenvelder Miralem Pjanic leidde zijn land met twee doelpunten, waarvan een strafschop, naar de 4-1 overwinning. Bij de thuisploeg stond Gjoko Cimirot (Standard) in de basis, bij de bezoekers Jere Uronen (Genk). Bosnië verkleint de kloof op Finland en de tweede plaats, die recht geeft op een ticket voor het EK, tot 2 punten. Armenië, dat zaterdagavond tegen dwergstaat Liechtenstein uitkomt, kan op gelijke hoogte komen met de Finnen in de stand.

Hagi en Stanciu winnen met Roemenië

In groep F ten slotte hield voetbaldwerg Faroër 74 minuten lang stand tegen Roemenië, maar toen braken de dijken. Het werd uiteindelijk 0-3. Ianis Hagi (Genk) en Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) speelden de hele wedstrijd. Roemenië neemt voorlopig beslag op de tweede plaats, maar Zweden kan die terugclaimen als het zaterdagavond wint van Malta.

3 goluri, 3 puncte, iar acum ne așteaptă zeci de mii de copii care ne vor încuraja cu Norvegia❗

👉 https://t.co/TIpDt2TG3m#HaiRomania 🇷🇴 pic.twitter.com/5WPDmrGpim Echipa Națională(@ hai_romania) link