EK KWALIFICATIES. Ook Italië zeker van EK, Spanje nog niet na late tegengoal - Hagi wint met Roemenië - Denemarken doet gouden zaak De voetbalredactie

12 oktober 2019

22u45 0 EK voetbal Ook vandaag EK-kwalificatieduels. Italië is na een zege tegen Griekenland net als de Rode Duivels zeker van deelname aan Euro 2020 en Spanje gaf in extremis de zege weg tegen Noorwegen. Bosnië had dan weer geen kind aan Finland, terwijl Denemarken nipt de maat nam van Zwitserland en zo een gouden zaak deed. Ianis Hagi (Genk) boekte dan weer een 0-3-zege tegen Faroër.

Italië met zevende overwinning naar EK 2020

In navolging van de Rode Duivels heeft ook Italië zich geplaatst voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini won ook de zevende wedstrijd in groep J. De Italianen versloegen Griekenland met 2-0 in het Stadio Olimpico in Rome. De Grieken hielden lang stand en kregen na een uur spelen zelfs een grote kans op de 0-1, maar Efthimios Koulouris schoot de bal in het zijnet. Kort daarna kreeg Italië een strafschop, na hands van Andreas Bouchalakis. Jorginho opende vanaf 11 meter de score. Een kwartier voor tijd verraste Federico Bernardeschi de Griekse keeper met een schot van afstand.

GOOAAL | @jorginhofficial zet La Squadra op voorsprong vanop de stip! 👏



1️⃣-0️⃣ #ItaliaGrecia 🇮🇹🆚🇬🇷 pic.twitter.com/78h4bDDZcK Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @fbernardeschi verdubbelt de voorsprong voor Italië! 2-0! 🇮🇹



2️⃣-0️⃣ #ItaliaGrecia 🇮🇹🆚🇬🇷 pic.twitter.com/ImuLsljdkf Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Nog geen EK-ticket Spanje na late penalty

Spanje heeft deelname aan het EK van volgend jaar nog niet veilig kunnen stellen. De Spanjaarden, winnaar van het EK in 2008 en 2012, wisten hun uitwedstrijd tegen Noorwegen niet te winnen. Het werd 1-1 in Oslo en de gelijkmaker van de Noren viel pas in de blessuretijd via een strafschop.

Saúl Níguez had Spanje kort na rust op voorsprong gezet. Níguez haalde uit van zo’n 20 meter en zag dat de Noorse doelman Rune Jarstein niet vrijuit ging. Joshua King voorkwam vanaf 11 meter dat de Spanjaarden plaatsing al konden gaan vieren. De penalty was toegekend omdat de doelman Kepa Arrizabalaga wild uitkwam en Omar Elabdellaoui naar de grond werkte.

Bij Spanje deed Sergio Ramos de hele wedstrijd mee en daardoor werd hij de nieuwe recordinternational. Voor Ramos was het zijn 168ste interland en daarmee passeert hij doelmanIker Casillas.

Voor Spanje is het het eerste puntenverlies van deze kwalificatiereeks. De Spanjaarden kunnen hun ticket voor het EK dinsdag alsnog veiligstellen in de uitwedstrijd tegen Zweden. De Zweden wonnen in dezelfde groep met 4-0 bij Malta. Sebastian Larsson was twee keer trefzeker, beide keren via een penalty.

Spanje leidt de groep met 19 punten en daarachter strijden ook Zweden (14 punten), Roemenië (13) en Noorwegen (10) nog om plaatsing voor het EK. De beste twee landen kwalificeren zich voor de eindronde.

Denemarken wint nipt van Zwitserland

In groep D haalde Denemarken het met het kleinste verschil van zijn concurrent om de tweede plaats, Zwitserland. Leipzig-speler Yussuf Poulsen was met een treffer in de 84ste minuut de verlosser voor Denemarken, dat dankzij de krappe zege Ierland bijbeent op kop van groep D. De Ieren hadden eerder op de avond verrassend puntenverlies geleden tegen Georgië met Gent-aanvaller Kvilitaia in de basis: in Tbilisi bleef het 0-0. Zwitserland blijft zo derde in de groep, met vier punten achterstand op de twee leiders.

Pjanic blinkt uit bij Bosnië

In groep J leed Finland een zware nederlaag tegen Bosnië. Juventus-middenvelder Miralem Pjanic leidde zijn land met twee doelpunten, waarvan een strafschop, naar de 4-1 overwinning. Bij de thuisploeg stond Gjoko Cimirot (Standard) in de basis, bij de bezoekers Jere Uronen (Genk). Bosnië verkleint de kloof op Finland en de tweede plaats, die recht geeft op een ticket voor het EK, tot 2 punten. Armenië, dat zaterdagavond tegen dwergstaat Liechtenstein uitkomt, kan op gelijke hoogte komen met de Finnen in de stand.

Hagi en Stanciu winnen met Roemenië

In groep F ten slotte hield voetbaldwerg Faroër 74 minuten lang stand tegen Roemenië, maar toen braken de dijken. Het werd uiteindelijk 0-3. Ianis Hagi (Genk) en Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) speelden de hele wedstrijd. Roemenië neemt voorlopig beslag op de tweede plaats, maar Zweden kan die terugclaimen als het zaterdagavond wint van Malta.

3 goluri, 3 puncte, iar acum ne așteaptă zeci de mii de copii care ne vor încuraja cu Norvegia❗

👉 https://t.co/TIpDt2TG3m#HaiRomania 🇷🇴 pic.twitter.com/5WPDmrGpim Echipa Națională(@ hai_romania) link

Meer over EK

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Spanje

Roemenië

Zwitserland