EK KWALIFICATIES. Kroatië lijdt verrassend puntenverlies bij kneusje Azerbeidzjan Redactie

09 september 2019

20u04

Bron: Belga 1 EK voetbal Vicewereldkampioen Kroatië heeft op de vijfde speeldag van de kwalificatiewedstrijden op weg naar Euro 2020 verrassend puntenverlies geleden bij Azerbeidzjan. Het werd 1-1 in Bakoe.

Voor Azerbeidzjan is het het eerste punt in deze voorrondes. Kroatië is met 10/15 leider in poule E, maar kan later op de avond nog voorbijgestoken worden door Hongarije (9 ptn), dat in eigen huis (om 20u45) Slovakije (6 ptn) ontvangt.

Een strafschopdoelpunt van kapitein Luka Modric leek de Kroaten al na elf minuten op rozen te zetten. Maar Azerbeidzjan gaf zich niet gewonnen en invaller Khalilzada zette twintig minuten voor tijd met een heerlijke solo de 1-1 op het bord. Bij Kroatië was Ivan Perisic (ex-Roeselare en Club Brugge) basisspeler. Reservedoelman Lovre Kalinic (ex-Gent) en verdediger Matej Mitrovic (Club Brugge) bleven op de bank.