EK KWALIFICATIES. Kroatië lijdt puntenverlies bij kneusje - Polen en Oostenrijk houden elkaar in bedwang Redactie

09 september 2019

20u04

Bron: Belga 1 EK voetbal Vicewereldkampioen Kroatië heeft op de vijfde speeldag van de kwalificatiewedstrijden op weg naar Euro 2020 verrassend puntenverlies geleden bij Azerbeidzjan. Het werd 1-1 in Bakoe.

Een strafschopdoelpunt van kapitein Luka Modric leek de Kroaten al na elf minuten op rozen te zetten. Maar Azerbeidzjan gaf zich niet gewonnen en invaller Khalilzada zette twintig minuten voor tijd met een heerlijke solo de 1-1 op het bord. Bij Kroatië was Ivan Perisic (ex-Roeselare en Club Brugge) basisspeler. Reservedoelman Lovre Kalinic (ex-Gent) en verdediger Matej Mitrovic (Club Brugge) bleven op de bank.

Slovakije boekte in het tweede duel van de dag in groep E een belangrijke 1-2 zege bij Hongarije. Goals van Mak (40.) en Bozenik (56.) volstonden voor de bezoekers. Szoboszlai (50.) scoorde tussendoor tegen voor de thuisploeg. De Kroaten blijven desalniettemin op kop met tien punten. Slovakije en Hongarije volgen allebei op één punt.

In groep G hielden Polen en Oostenrijk het in de topper in Warschau op een 0-0 gelijkspel. Verder boekten Balkanlanden Slovenië (3-2 tegen Israël) en Noord-Macedonië (0-2 bij Letland) overwinningen. Polen blijft aan kop in de groep met dertien punten, na zes speeldagen. Ze worden op de voet gevolgd door Slovenië (11 ptn) en Oostenrijk (10 ptn). Ook Noord-Macedonië en Israël (beiden 8 ptn) blijven in de race.

Nederland won met 0-4 van Estland, terwijl Duitsland het met 0-2 haalde van Noord-Ierland. Lees HIER alles over!