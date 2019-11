EK KWALIFICATIES. Frankrijk groepswinnaar na zege in Albanië Redactie

17 november 2019

23u41 0 EK voetbal Frankrijk liet zich donderdag nog bijna verrassen door Moldavië, maar vanavond gaf de ploeg van coach Didier Deschamps Albanië geen kans: 0-2. Dankzij de zege sluit de wereldkampioen poule H af als groepswinnaar.

Zonder ster Kylian Mbappé, die de hele wedstrijd op de bank bleef, kwam Frankrijk al in de negende minuut op voorsprong door een goal van Corentin Tolisso. Antoine Griezman, die bij de openingsgoal voor de assist zorgde, besliste het duel na dik een halfuur. De wedstrijd werd in het pas geopende nationale stadion in Tirana afgewerkt.

Ook Turkije, dat zich eerder voor het EK plaatste, won. De Turken wonnen met 0-2 in Andorra. Enes Ünal (ex-Genk) tekende voor beide treffers. De twee was vanaf de stip. IJsland, al zeker van de play-offs, versloeg Moldavië met 1-2.