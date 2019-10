EK KWALIFICATIES. Engeland onderuit in Tsjechië - Frankrijk wint van IJsland - Ronaldo op één goal van mijlpaal AB

11 oktober 2019

22u37 2 EK Kwalificaties Geen Rode Duivels vanavond, maar er viel toch heel wat te beleven in de EK-kwalificaties. Zo ging Engeland onderuit tegen Tsjechië, won Frankrijk met veel moeite van IJsland en komt Ronaldo dicht bij een nieuwe mijlpaal in zijn carrière.

Engeland lijdt nederlaag in Tsjechië

Engeland had aan een overwinning genoeg om zich al te kwalificeren voor het EK. Maar dat viel er niet aan te zien. ‘The Three Lions’ speelden een zwakke wedstrijd en leden een 2-1-nederlaag in Tsjechië. Nochtans begon de match uitstekend voor Engeland, dat na amper vijf minuten op voorsprong kwam. Na een penaltyfout op Sterling ging de bal op de stip. Harry Kane miste niet: 0-1. De thuisploeg gaf zich echter niet gewonnen. Via Brabec klom het snel langszij en in de slotfase tekende Ondrasek voor de winning goal. Een verdiende 2-1-zege voor de Tsjechen, die zo net als de Engelsen 12 punten tellen in groep A. Engeland heeft wel nog een wedstrijd tegen Kosovo tegoed. Nog dit: Montenegro en Bulgarije speelden 0-0 gelijk.

Ronaldo leidt Portugal voorbij Luxemburg, Malinovskyi scoort twee keer voor Oekraïne

In groep B heeft Europees kampioen Portugal simpel gewonnen van Luxemburg. Na een kwartier opende Bernardo Silva de score. Cristiano Ronaldo - wie anders? - trapte de 2-0 tegen de netten. Nog één doelpunt en hij bereikt de mijlpaal van 700 goals in zijn carrière. In de slotminuut legde Concalo Guedes de 3-0-eindstand vast.

Ook Oekraïne liet geen steek vallen tegen Litouwen en blijft leider met 16 op 18. Ex-Racing Genkspeler Ruslan Malinvoskyi maakte de enige twee doelpunten van de wedstrijd. Roman Yaremchuk (AA Gent) bleef op de bank.

Frankrijk met veel moeite voorbij IJsland

Het kostte meer moeite dan gedacht. Maar wereldkampioen Frankrijk pakte uiteindelijk dan toch de volle buit in IJsland. ‘Les Blues’ slaagden er lange tijd niet in Ari Skúlason (KV Oostende) en co te bedreigen. Maar net voorbij het uur schoot Olivier Giroud Frankrijk dan toch naar de 0-1-zege vanop de stip. Het blijft zo gedeeld leider in groep H.

Gedeeld, want ook Turkije pakte de volle buit. De Turken mochten Cenk Tosun bedanken, die hen in de absolute slotminuut de 1-0-zege schonk tegen Albanië. Verder pakte Andorra nog eens een overwinning. De voetbaldwerg haalde het van die andere laagvlieger Moldavië met 1-0.