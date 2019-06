EK-KWALIFICATIE. Wereldkampioen Frankrijk de boot in - Anderlecht-verdediger schlemiel bij Wales Redactie

08 juni 2019

23u20

Bron: ANP, eigen berichtgeving 0 EK-voorronde Niet alleen de Rode Duivels werkten vanavond hun derde wedstrijd af in de voorronde van het EK 2020. Er stonden nog heel wat interlands op het programma. Mét één grote verrassing: Frankrijk verloor van Turkije.

Turkije stunt tegen wereldkampioen Frankrijk

Turkije heeft in groep H van de EK-kwalificaties voor een stunt gezorgd. Voor eigen publiek in Konya bleef de ploeg van bondscoach Senol Günes wereldkampioen Frankrijk de baas. De Turken zegevierden met 2-0. De eindstand was al bij de rust bereikt. Kaan Ayhan en Cengiz Ünder kwamen in het laatste kwartier van de eerste helft tot scoren.

Met negen punten uit drie duels gaat Turkije in de poule aan de leiding. De verrassende ploeg van Günes heeft in deze EK-kwalificatiecampagne nog geen doelpunt geïncasseerd. Frankrijk bleef op zes punten staan. Bondscoach Didier Deschamps trachtte met een dubbele wissel tijdens de rust de schade in Turkije nog te repareren, maar zijn ploeg bleef schotloos.

Turkije treedt dinsdag in Reykjavik aan tegen IJsland, dat vandaag met 1-0 won van Albanië. Johann Berg Gudmundsson maakte voor IJsland in de 22ste minuut het doelpunt na een fraaie solo. Ari Skulason (ex-Lokeren, nu KV Oostende) speelde de hele wedstrijd. Moldova won tot slot met het kleinste verschil van Andorra.

Italië autoritair aan de leiding

Italië leidde in groep J bij de rust in Griekenland al met 3-0. Nicolò Barella, Lorenzo Insigne en Leonardo Bonucci kwamen in Athene tot scoren. Na de rust viel de Italiaanse productie stil. Italië speelt dinsdag in Turijn tegen Bosnië. Finland won met 2-0 bij Bosnië-Herzegovina, ook Armenië had met een 3-0-winst tegen dwerg Liechtenstein een fijne avond. Italië leidt met het maximum van de punten, Finland volgt op zes punten. Griekenland en Bosnië delen met vier stuks de derde plek.

Duitsland verslaat Wit-Rusland met gemak

Duitsland heeft zich in groep C van de EK-kwalificatie, ook met Nederland, niet laten verrassen door Wit-Rusland. De ploeg van aanvoerder Manuel Neuer won in Borisov met 2-0 van hekkensluiter Wit-Rusland. Gezien het Duitse overwicht viel de overwinning relatief klein uit.

Voor Duitsland was het de tweede zege op rij. Eind maart ging Nederland in Amsterdam met 2-3 onderuit tegen het buurland, dat komende dinsdag in Mainz aantreedt tegen Estland. Ook bij dat duel zal bondscoach Joachim Löw ontbreken. Hij moet het na een ongeluk tijdens het sporten voorlopig thuis rustig aan doen. Assistent-bondscoach Marcus Sorg neemt de taken van Löw tot aan de zomerstop over.

Duitsland deed zichzelf in Borisov met een ruststand van 0-1 tekort. Uit diverse kansen kwam alleen Leroy Sané tot scoren. Na de rust zorgde Marco Reus na ruim een uur voor 0-2. Het nog puntloze Wit-Rusland, dat eerder in Rotterdam met 4-0 van Oranje verloor, was nauwelijks gevaarlijk.

Noord-Ierland is in groep C nog altijd koploper. In Tallinn zegevierde de ploeg van bondscoach Michael O’Neill met 2-1 over Estland. Een kwartier voor tijd keken de strijdbare Noord-Ieren nog tegen een achterstand aan.

Estland kwam in de 25ste minuut op voorsprong. Aanvoerder Konstantin Vassiljev schoot fraai raak uit een vrije trap. Na de rust schoot hij op de lat. Dankzij twee late treffers van de invallers Conor Washington en Josh Magennis stapte Noord-Ierland toch nog als winnaar van het veld. De Noord-Ieren spelen dinsdag in en tegen Wit-Rusland.

Owngoal James Lawrence (Anderlecht) luidt zege Kroatië tegen Wales in

In groep E van de EK-kwalificatie heeft Kroatië voor eigen publiek met 2-1 gewonnen van Wales. Voor de thuisploeg brachten James Lawrence (eigen doelpunt) en Ivan Perisic de treffers op hun naam. David Brooks verkleinde in de 77ste minuut nog wel de achterstand, maar de gelijkmaker konden de manschappen van bondscoach Ryan Giggs niet afdwingen.

Na afloop moest aanvoerder Gareth Bale zijn collega-captain Luka Modric feliciteren met de overwinning. Beiden zijn spelers van Real Madrid. Kroatië stijgt in de poule voorlopig naar de eerste plaats met zes punten uit drie duels. Voor de WK-finalist begint nu de zomerstop. Wales bleef op drie punten staan en speelt dinsdag nog in en tegen Hongarije. In de andere match won Hongarije met 1-3 van Azerbeidzjan.

GOAL | Lawrence verslaat z'n eigen doelman waardoor Kroatië aan de leiding staat! 😓



1️⃣-0️⃣ #CROWAL 🇭🇷🆚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/46K0bKT18Z Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

