EK-KWALIFICATIE. Ronaldo breekt tanden stuk op Oekraïne - Pogba toont met magnifieke assist de juiste weg - Sterling hakt met hattrick Tsjechen in de pan GVS

22 maart 2019

22u55

Bron: ANP en eigen berichtgeving 0 EK voetbal Ook vandaag stonden er heel wat EK-kwalificatiematchen op het programma. Cristiano Ronaldo maakte na 265 dagen afwezigheid zijn rentree bij Portugal, maar geraakte niet voorbij Oekraïne. Engeland en Frankrijk kenden minder moeite, zij legden respectievelijk Tsjechië en Moldavië eenvoudig over de knie. Een overzicht.

Portugal speelt gelijk tegen Oekraïne

De terugkeer van Cristiano Ronaldo, na 265 dagen afwezigheid, heeft Portugal geen overwinning opgeleverd. De eerste wedstrijd van de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap tegen Oekraïne eindigde op een troosteloze 0-0.

De 34-jarige aanvaller ontbrak sinds het WK vorig jaar in de selectie van bondscoach Fernando Santos. Zonder Ronaldo wist Portugal zich te plaatsen voor de finaleronde van de Nations League, die komende zomer in eigen land wordt gespeeld. Maar de kwalificatiecampagne in groep B leverde dus een valse start op. Ondanks meer dan vijftien doelpogingen kwamen de Portugezen niet te scoren in Lissabon. Bij de Oekraïners stonden Ruslan Malinovskyi (KRC Genk) en Roman Yaremchuk (AA Gent) in de basis.

In dezelfde groep B boog Luxemburg verrassend een 0-1-achterstand tegen Litouwen om in een 2-1-zege. Laurent Jans (ex-Waasland-Beveren), Maxime Chanot (ex-KV Kortrijk) en doelman Anthony Moris (Excelsior Virton) pronken dus nu aan de leiding in de poule.

Sterling schiet Engeland naar ruime zege

Engeland is de kwalificatie van de Europese titelstrijd wél goed begonnen. De formatie van bondscoach Gareth Southgate, de nummer vier van het afgelopen WK nadat ze naast brons grepen in de kleine finale tegen onze Rode Duivels, versloeg op Wembley Tsjechië met duidelijke cijfers. Mede door een hattrick van Raheem Sterling werd het 5-0. Voor de aftrap namen de 82.575 supporters in Londen een minuut stilte in acht ter ere van de slachtoffers van de aanslag in Nieuw-Zeeland.

Halverwege stonden de Engelsen al op 2-0. Sterling opende de score, na goed voorbereidend werk van Harry Kane en Jadon Sancho. In de extra tijd van het eerste deel trof Kane raak via een strafschop, toegekend na een overtreding op Sterling.

Na de pauze scoorde Sterling nog twee keer. Daarna kreeg hij een publiekswissel en mocht toptalent Hudson-Odoi zijn debuut maken voor The Three Lions. Tot overmaat van ramp voor de Tsjechen schoot Tomás Kalas de bal nog in eigen doel. Engeland speelt maandag de tweede wedstrijd van de reeks in Montenegro. Die volgende tegenstander speelde eerder op de avond 1-1-gelijk tegen Bulgarije. De bezoekers leken op de zege af te stevenen na een goal van Mugosa, maar Nedelev zorgde tien minuten voor tijd vanop de stip voor de puntendeling.

Frankrijk begint met simpele winst op Moldavië

Wereldkampioen Frankrijk begon met een eenvoudige overwinning. Moldavië werd met 4-1 verslagen. In het Moldavische Chisinau waren Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Olivier Giroud en Kylian Mbappé de Franse doelpuntenmakers. Moldaviër Vladimir Ambros maakte in de 89ste minuut de laatste treffer.

Het eerste doelpunt van Frankrijk was zeer fraai. Met een schitterend stiftje zette de in grote vorm verkende Paul Pogba Griezmann vrij voor de keeper. De aanvaller van Atlético nam de bal in één keer uit de lucht en schoot raak.

Paul Pogba just did this. What a ridiculous assist and a great finish from Griezmann. Baller. pic.twitter.com/FYD6REbFZF Devils of United(@ DevilsOfUnited) link

Frankrijk speelt maandag voor eigen publiek tegen IJsland. De IJslanders waren in het andere duel van groep H logischerwijze te sterk voor Andorra: 0-2. In dezelfde groep wist Turkije de uitwedstrijd tegen Albanië met 2-0 te winnen.