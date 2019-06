EK-KWALIFICATIE. Real-aanwinst Jovic met knappe goal - Ook Yaremchuk scoort - Spanje klopt Zweden ODBS

10 juni 2019

23u07 0

Spanje neemt verder afstand van Zweden: 3-0

Spanje heeft in groep F van de kwalificatie voor het Europees kampioenschap verder afstand genomen van Zweden. In Madrid hielden de bezoekers lang stand dankzij enkele heel goeie reddingen van AS Roma-doelman Robin Olsen, tot kapitein Sergio Ramos even na het uur een strafschop benutte nadat Sebastian Larsson hands had gemaakt. De zevende goal van de verdediger in de laatste zeven interlands: sterk. Morata trapte vijf minuten voor tijd een tweede strafschop voor Spanje, nadat hij zelf foutief gestopt werd. In de slotfase legde Oyarzabal met een fraai schot de eindstand vast. Spanje heeft na vier zeges twaalf punten, vijf meer dan Zweden.

PENALTY | Tweede penalty voor Spanje, deze keer scoort Morata! 🔥



2️⃣-0️⃣ #ESPSWE 🇪🇺 pic.twitter.com/Apv6w7kSko Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

🇪🇸 | Oyarzaba maakt er 3-0 van met een heerlijke plaatsbal! 🎯



3️⃣-0️⃣ #ESPSWE 🇪🇺 pic.twitter.com/uDx6ivVLiL Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Roemenië hield in dezelfde groep de aansluiting met Zweden door met 4-0 van Malta te winnen. George Puscas was goed voor de eerste twee doelpunten, de door Anderlecht uitgeleende Chipciu maakte de derde en Denis Man in blessuretijd de 4-0. AZ-speler Björn Johnsen bezorgde Noorwegen met twee treffers de zege bij de Faroër Eilanden. Het was voor de Noren de eerste zege in vier duels. Genk-middenvelder Sander Berge speelde de hele partij.

Jovic aan het kanon

Servië revancheerde zich ietwat na de pijnlijke nederlaag in Oekraïne (5-0). Het won met 4-1 van Litouwen. Aleksandar Mitrovic, gewezen spits van Anderlecht en nu bij de Engelse tweedeklasser Fulham, scoorde de eerste twee goals. Daarna nam Luka Jovic, die vorige week voor 60 miljoen van Frankfurt naar Real Madrid werd getransfereerd, nam de knappe derde goal voor zijn rekening. Ljajic zorgde voor het vierde Servische doelpunt. Oekraïne bevestigde tegen Luxemburg, al werd het een erg krappe zege: 1-0 tegen Luxemburg. De scorende AA Gent-spits Yaremchuk was de redder des vaderlands. De assist kwam op naam van Malinovskyi. Yaremchuk was ook tegen de Serviërs aan het feest met een goal. Oekraïne gaat met 10 op 12 aan de leiding, Servië (een match minder) telt 4 punten en Portugal nog maar 2. De winnaar van de Nations League heeft nog wel twee matchen tegoed.

🇷🇸 | Exact wat Real Madrid-supporters wouden zien van hun nieuwe spits! 🎯 pic.twitter.com/1VlAoFsLpX Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Polen onbedreigd op kop na zege tegen Israël

Polen blijft in groep G aan de leiding. In Warschau wonnen de Polen ook hun vierde wedstrijd: 4-0 tegen Israël. De treffers kwamen op naam van Piatek, Lewandowski uit strafschop, Grosic en Kadzior. Vooraf werd een eerbetoon gebracht aan de voormalig Poolse international Josef Klotz. De voetballer van Joodse afkomst maakte in 1922 tegen Zweden het eerste doelpunt ooit voor Polen in een interland. Hij werd in 1941 door de nazi’s vermoord. In dezelfde groep liet Slovenië weinig heel van Letland. In Riga wonnen de Slovenen door twee treffers van Crnigoj, twee van Ilicic en een doelpunt van Zajc met 5-0. Polen heeft vijf punten meer dan Israël. Oostenrijk komt door de 1-4-zege op Noord-Macedonië op zes punten. Slovenië heeft vijf punten.

Kosovo stunt in Bulgarije

In groep A heeft Kosovo voor het eerst in de EK-kwalificatie gewonnen. Rashani bezorgde de Kosovaren vlak voor tijd de zege in Bulgarije (2-3). Kosovo speelt sinds 2016 internationale wedstrijden. In de kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland wisten ze niet één keer te winnen. In de Nations League werd wel twee keer gewonnen. In dezelfde groep boekte Tsjechië de tweede overwinning. Montenegro werd met 3-0 verslagen.

