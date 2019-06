EK-KWALIFICATIE. Owngoal Anderlecht-verdediger luidt zege Kroatië tegen Wales in - IJsland wint nipt van Albanië Redactie

08 juni 2019

17u22

Bron: ANP, eigen berichtgeving 0 EK-voorronde Niet alleen de Rode Duivels werken vanavond hun derde wedstrijd af in de voorronde van het EK 2020. Er staan verder nog twaalf interlands op het programma met Griekenland-Italië en Turkije-Frankrijk als mooiste affiches. Lees hier alle uitslagen en hoogtepunten.

Owngoal James Lawrence (Anderlecht) luidt zege Kroatië tegen Wales in

In groep E van de EK-kwalificatie heeft Kroatië voor eigen publiek met 2-1 gewonnen van Wales. Voor de thuisploeg brachten James Lawrence (eigen doelpunt) en Ivan Perisic de treffers op hun naam. David Brooks verkleinde in de 77ste minuut nog wel de achterstand, maar de gelijkmaker konden de manschappen van bondscoach Ryan Giggs niet afdwingen.

Na afloop moest aanvoerder Gareth Bale zijn collega-captain Luka Modric feliciteren met de overwinning. Beiden zijn spelers van Real Madrid. Kroatië stijgt in de poule voorlopig naar de eerste plaats met zes punten uit drie duels. Voor de WK-finalist begint nu de zomerstop. Wales bleef op drie punten staan en speelt dinsdag nog in en tegen Hongarije.

GOAL | Lawrence verslaat z'n eigen doelman waardoor Kroatië aan de leiding staat! 😓



1️⃣-0️⃣ #CROWAL 🇭🇷🆚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/46K0bKT18Z Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

IJsland wint nipt van voetbaldwerg Albanië

In groep H was IJsland in Reykjavik met 1-0 te sterk voor Albanië. Johann Berg Gudmundsson maakte in de 22ste minuut het doelpunt na een fraaie solo. Ari Skulason (ex-Lokeren, nu KV Oostende) speelde de hele wedstrijd. IJsland staat nu op zes punten uit drie duels. Turkije en Frankrijk leiden met zes punten uit twee duels en spelen vanavond in Konya tegen elkaar.