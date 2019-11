EK-KWALI’S. Zweden geplaatst, duel overschaduwd door racisme - Cazorla met eerste goal na horrorblessure - Italië dendert voort Redactie

16 november 2019

00u03 1 EK voetbal Dat Finland voor het eerst in haar geschiedenis een groot toernooi bereikt, leest u Dat Finland voor het eerst in haar geschiedenis een groot toernooi bereikt, leest u HIER . Maar er was vanavond nog ander interlandvoetbal. Zo dendert Italië voort en mag ook Zweden naar het EK. Een overzicht.

Zweden naar EK, duel overschaduwd door racisme

Zweden heeft in groep F van de kwalificatie voor de Europese titelstrijd een plaats afgedwongen op de eindronde. Het land won vrijdag bij de laatst overgebleven concurrent in de strijd om de tweede plaats, Roemenië. In Boekarest werd het 0-2 voor de Scandinaviërs.

De Zweden, met AA Gent-verdediger Mikael Lustig 90 minuten in de basis, kwamen vrijwel nooit in de problemen en leidden bij rust al met 0-2. Marcus Berg opende de score en bereidde ook de treffer van Robin Quaison voor. Na de hervatting liet het elftal van bondscoach Janne Andersson de kansen om verder uit te lopen liggen.

De overwinning van Zweden werd wel overschaduwd door racistische spreekkoren van de Roemeense supporters tegen de Zweedse aanvaller Alexander Isak. De wedstrijd in Boekarest werd kort stilgelegd. “Ik laat zulke zaken me niet te veel beïnvloeden. Het is beter om het te negeren”, zei Isak nadien. “Er zullen altijd idioten zijn. Het is beter om ze niet de aandacht te geven waar ze naar op zoek zijn.”

Twaalf landen zijn nu al zeker van hun plaats op het EK. Dat zijn België, Italië, Spanje, Polen, Oekraïne, Rusland, Turkije, Frankrijk, Engeland, Tsjechië, Zweden en Finland, dat zich eerder op de dag plaatste door met 3-0 te winnen van Liechtenstein. De Finnen eindigen in groep J op de tweede plaats, na Italië, dat na een 0-3 zege in Bosnië-Herzegovina nog altijd het maximum van de punten heeft.

Cazorla met eerste goal na horrorblessure

Spanje, al eerder gekwalificeerd, versloeg in Cadíz Malta met 7-0. Santi Cazorla speelde zijn 80ste interland en scoorde de 2-0. Na zijn horrorblessure zijn eerste interlandgoal sinds november 2015. Ook opvallend: in de tweede helft vierden Pau Torres (Villarreal) en Dani Olmo (Dinamo Zagreb) hun debuut en zij pikten meteen hun goaltje mee. Torres stond na ruim een minuut na zijn invalbeurt al op scorebord. Olmo had er drie minuten voor nodig. Pablo Sarabia, Gerard Moreno (beiden hun eerste interlandgoal), Jesús Navas en Álvaro Morata waren de andere doelpuntenmakers.

GOAL | Cazorla legt de 2-0 binnen! 💥



2️⃣-0️⃣ #ESPMAL 🇪🇸🆚🇲🇹 pic.twitter.com/LIuzoTJeDf Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Winst voor Denemarken en Zwitserland

Denemarken heeft in groep D van de EK-kwalificatie met ruime cijfers gewonnen van het nog puntloze Gibraltar. De ploeg van bondscoach Age Hareide zegevierde in Kopenhagen met 6-0. De treffers kwamen op naam van Robert Skov (twee), Christian Eriksen (twee), Christian Gytkjaer en Martin Braithwaite.

Denemarken leidt in de poule met vijftien punten, gevolgd door Zwitserland met veertien punten. De Zwitserse ploeg versloeg Georgië in Sankt Gallen met 1-0. Invaller Cédric Itten kopte in de 77ste minuut raak.

Nummer drie Ierland heeft twaalf punten. Tijdens de laatste speelronde op maandag speelt Ierland thuis tegen Denemarken en komt Zwitserland in en tegen Gibraltar uit.

Italiaanse voetballers winnen ook in Bosnië

Italië heeft in groep J van de kwalificatie van de Europese titelstrijd ruim gewonnen van Bosnië-Herzegovina. In Zenica won de formatie van bondscoach Roberto Mancini met 3-0. De Italianen, die vorig jaar ontbraken op het WK in Rusland, hadden zich al geplaatst voor de eindronde van 2020. Francesco Acerbi, Lorenzo Insigne en Andrea Belotti zorgen voor de doelpunten.

GOLAZOO | Fantastische goal van Belotti! 😍



0️⃣-3️⃣ #BOSITA 🇧🇦 🇮🇹 pic.twitter.com/tcAGtcEjLY Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

