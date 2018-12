De ‘elk gastland moet EK kunnen halen’-regel, de ‘strenge winter’-regel: waarom de loting voor Euro 2020 één grote chaos kan worden Peter Luysterborg

02 december 2018

09u50 13 EK Voetbal De loting voor de kwalificaties van het EK 2020, vanmiddag 12 uur in het Ierse Dublin, wordt de meest complexe ooit. Immers: de UEFA heeft in de lotingprocedure een aantal nooit geziene spelregels opgenomen. Regels die maken dat voor tv-kijkers één grote chaos dreigt als de balletjes uit de diverse bokalen worden opgediept . Een handleiding voor wie door het bos de bomen wil zien.

Beginnen we met het eenvoudigste, de indeling van de potten. Die werden samengesteld op basis van de eindstand na de groepsfase in de Nations League. België eindigde in die ranking als vijfde, na de vier halvefinalisten (Zwitserland, Portugal, Nederland en Engeland). Die vier landen worden zondag ondergebracht in de groepen A tot D en hebben de zekerheid dat ze in een poule van vijf zullen belanden. De overige zes reekshoofden vormen, op één land na, een poule met zes teams. Samengevat: er worden vijf poules gevormd met vijf teams en evenveel poules met zes teams. De eerste twee van elke poule plaatsen zich voor de eindronde.

Samenstelling van de potten:

Pot 1: Zwitserland, Portugal, Nederland, Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Kroatië, Polen

Pot 2: Duitsland, IJsland, Bosnië, Oekraine, Denemarken, Zweden, Rusland, Oostenrijk, Wales, Tsjechië

Pot 3: Slovakije, Turkije, Ierland, Noord-Ierland, Schotland, Noorwegen, Servië, Finland, Bulgarije, Israël

Pot 4: Hongarije, Roemenië, Griekenland, Albanië, Montenegro, Cyprus, Estland, Slovenië, Litouwen, Georgië

Pot 5: Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland, Luxemburg, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië, Gibraltar, Faröer

Pot 6: Letland, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Door de intrede van de Nations League is er op de kalender veel minder ruimte om de EK-kwalificatieduels in te plannen. Tien wedstrijden (in de poules met zes landen) moeten afgewerkt worden tussen 21 maart en 19 november 2019. Een periode van amper acht maanden, nooit eerder verliep de kwalificatiefase in zo’n kort tijdsbestek. De UEFA bouwde daarom een aantal regels in bij de lotingprocedure die problemen met de wedstrijdkalender moeten voorkomen. Ook het feit dat de EK-eindronde voor het eerst in meer dan twee gastlanden doorgaat, speelt zijn rol bij de loting in Dublin. Een overzicht van de regels:

De ‘elk gastland moet EK kunnen halen’-regel

De wedstrijden van het EK 2020 worden over liefst twaalf gastlanden verspreid. Om àlle twaalf gastlanden de kans te geven zich te plaatsen voor de eindronde, kunnen er maximum twee van die landen in dezelfde kwalificatiegroep belanden. Als een gastland wordt uitgeloot bij een groep die al twee gastlanden bevat, verschuift dat land automatisch naar de volgende beschikbare poule. De twaalf gastlanden zijn: Azerbeidzjan, Denemarken, Engeland, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Roemenië, Rusland, Schotland en Spanje.

Een voorbeeld: Engeland (pot 1), Duitsland (pot 2) en Roemenië (pot 4) kunnen nooit in dezelfde groep.

De ‘strenge winter’-regel

De UEFA is er zich van bewust dat het in een aantal landen streng en langdurig kan winteren. Om het risico op uitgestelde matchen - of duels die door het winterweer worden beïnvloed - tot het minimum te beperken, mogen er slechts maximum twee van de ‘winterlanden’ in dezelfde poule belanden. België behoort, niet onverwacht, niét tot die landen. Wel betrokken partij: Wit-Rusland, Estland, Faröer, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Rusland en Oekraïne.

Een voorbeeld: Rusland (pot 2), Noorwegen (pot 3) en Estland (pot 4) in dezelfde poule is uitgesloten.

Bijkomend: Faröer, Finland en IJsland worden door de UEFA bestempeld als ‘harde winterlanden’. En dat heeft zijn consequenties. Het trio krijgt het verbod opgelegd om thuisduels af te werken in maart en november. De andere zeven winterlanden genieten van een iets soepeler regime. Streefdoel is dat ze zo weinig mogelijk thuismatchen spelen in maart en november.

De ‘verre reis’-regel

De UEFA wil verre verplaatsingen voor teams zoveel mogelijk beperken. Daarom kan er bij enkele landen maximum één ander verafgelegen land in dezelfde poule worden ondergebracht. Een regel die geldt voor wie bij Kazachstan, Azerbeidzjan en IJsland zou worden ondergebracht.

Kazachstan:

Maximum één ander land uit de volgende landen: Andorra, Engeland, Frankrijk, IJsland, Malta, Noord-Ierland, Portugal, Ierland, Schotland, Wales

Azerbeidzjan:

Maximum één ander land uit de volgende landen: IJsland, Portugal

IJsland:

Maximum één ander land uit de volgende landen: Armenië, Cyprus, Georgië en Israël

Verbod op politiek gevoelige duels

Met Kosovo en Gibraltar als nieuwbakken UEFA-lidstaten steeg de voorbije jaren de kans op politiek gevoelige confrontaties op een voetbalveld. Een scenario dat ze bij de Europese voetbalbond absoluut willen vermijden. Volgende duo’s kunnen om die reden niet in dezelfde kwalificatiepoule belanden:

Gibraltar en Spanje

Bosnië en Kosovo

Servië en Kosovo

Dat de loting door al die regeltjes op een farce dreigt uit te draaien? ‘t Blijft afwachten, al is de scepsis vooraf groot. ‘Ireland involved in the most complicated draw in world football history on Sunday for Euro 2020', titelde de Irish Times gisteren. Een understatement. En Gianni Infantino, jarenlang charmant en opmerkzaam gastheer bij UEFA-lotingen, is er niet meer om het gehussel met balletjes in de juiste banen te leiden. Als dat maar goed afloopt.

