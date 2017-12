Camps: "We hadden de kans ons eigen Wembley te creëren, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en de eindbestemming werd dus Bokrijk" Hugo Camps

Voor een goed begrip, Brussel ligt in Europa, niet in Afrika al zullen ze dat bij de UEFA niet langer goedschiks geloven. Toch, de straten zijn verhard, wildernis is asfalt geworden en er brandt licht in de huizen. Lemen hutten kom je ook niet tegen, en her en der is een schijn van groen geluk gewekt. Er zijn hotels en musea, disco’s en eettenten, maar een nationaal voetbalstadion komt er niet. Brussel wordt geen gaststad voor het Europese kampioenschap, Wembley neemt de plaats in. Politiek gekonkel en affairistisch opbod hebben ons prestige als voetballand de grond in geboord.

Meer over KBVB

Brussel

Wembley

UEFA

sport

sportdiscipline

voetbal

politiek