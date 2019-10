Bulgaarse bondsvoorzitter stapt op na apengeluiden en Hitlergroet in Bulgarije-Engeland YP/ODBS

15 oktober 2019

15u32 4 EK kwalificaties Borislav Mihaylov is dan toch opgestapt als voorzitter van de Bulgaarse voetbalbond (BFU). De Bulgaarse regering had om zijn ontslag gevraagd na de racistische incidenten met Bulgaarse fans tijdens de EK-kwalificatiepartij tegen Engeland.

Engeland won de match gisteravond eenvoudig met 0-6, maar het werd in Sofia vooral ‘de match van de schande’. Een deel van de Bulgaarse aanhang maakte apengeluiden en bracht de Hitlergroet. De partij kon met de nodige onderbrekingen en discussies op het veld toch worden uitgespeeld, maar de Engelse voetbalbond FA vroeg een spoedonderzoek bij de UEFA en de Bulgaarse regering wilde het ontslag van bondsvoorzitter Mihailov. Die laatste stapte vandaag op. De Bulgaarse bondscoach durfde dan weer te zeggen dat hij “echt helemaal niets gehoord” had.

DEGOUTANT | @TeamBulgaria - @England werd tot twee maal toe stilgelegd wegens racistische gezangen. 😤😡 pic.twitter.com/u8gXMK93Mk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Dit was een van de meest verschrikkelijke voetbalavonden die ik heb meegemaakt. Engels bondsvoorzitter Greg Clarke

Aanvoerder Harry Kane kondigde vorige week nog aan dat bij onverhoopt racisme in het stadion de Engelse ploeg op eigen initiatief van het veld zou stappen. Zo ver kwam het niet in Sofia, waar niettemin de kwetsende uitingen vanaf de tribunes volgens waarnemers het gehele duel te horen waren. Kane en bondscoach Gareth Southgate bespraken met de Kroatische arbitrage op het veld meer dan eens de incidenten, maar tot een definitieve staking kwam het niet.

Borislav Mihailov, de voorzitter van de Bulgaarse Voetbalbond (BFU), nam vandaag ontslag na de racistische incidenten. In een kort persbericht stelde de BFU dat de beslissing het gevolg is van “recente spanningen”. Eerder op de dag had de Bulgaarse eerste minister Boyko Borissov gevraagd om het ontslag van Mihailov. De regering zou in afwachting daarvan de banden met de BFU doorknippen en de financiële steun opzeggen. Een woordvoerder van de bond liet vervolgens optekenen dat de regering het recht niet heeft zich te mengen in het voetbal. Even later publiceerde de federatie dan toch een communiqué met daarin de bekendmaking van het ontslag.

Voetbalbond vraagt onderzoek

De Engelse voetbalbond reageerde gisteren via Twitter al afkeurend op het racistische gedrag van de Bulgaarse fans. “We kunnen inderdaad bevestigen dat spelers van onze ploeg racistisch zijn bejegend. Dit is onaanvaardbaar, op welk niveau dan ook, en onze focus gaat in de eerste plaats naar de ondersteuning van de geviseerde spelers en stafleden. Jammer genoeg is het niet de eerste keer dat dit gebeurt, er is geen plaats voor dit soort gedrag in onze samenleving, laat staan in het voetbal. Wij vragen de UEFA dan ook om dit zo snel mogelijk te onderzoeken”, luidde het statement.

We can confirm that @England players were subjected to abhorrent racist chanting while playing in the #EURO2020 qualifier against Bulgaria.



This is unacceptable at any level of the game and our immediate focus is supporting the players and staff involved. The FA(@ FA) link

As we are sadly aware, this is not the first time our players have been subjected to this level of abuse and there is no place for this kind of behaviour in society, let alone in football.



We will be asking @UEFA to investigate as a matter of urgency. The FA(@ FA) link

Ook Raheem Sterling, één van de slachtoffers, reageerde op de jammerlijke gebeurtenissen. “Spijtig dat Bulgarije door zo’n idioten vertegenwoordigd wordt in hun eigen voetbalstadion. In elk geval.. 6-0, nu terug naar huis, we hebben ons werk gedaan. Veilige reis gewenst ook aan onze fans, jullie waren geweldig.” De Engelse bondsvoorzitter Greg Clarke: “Dit was een van de meest verschrikkelijke voetbalavonden die ik heb meegemaakt.”

Feeling sorry for Bulgaria to be represented by such idiots in their stadium. Anyway.. 6-0 and we go back home, at least we did our job. Safe travel to our fans, u guys did well 🤟🏾❤️ Raheem Sterling(@ sterling7) link

De Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov zegt dan weer dat hij niets van racisme heeft gehoord in het stadion. “Het is een heel gevoelig onderwerp. Ik denk dat er niemand in Bulgarije is die achter racisme staat”, zei Balakov. “Maar tegelijkertijd is het heel vreemd hoe de voetbalwereld met dit onderwerp om gaat. Ik heb tijdens de wedstrijd echt helemaal niets gehoord.”

De Kroatische scheidsrechter Ivan Bebek legde de wedstrijd bij een stand van 0-2 voor de eerste keer stil. De speaker in het stadion riep de toeschouwers, zoals de protocollen van de Europese voetbalbond UEFA voorschrijven, tot de orde. Na de 0-3 moest Bebek het duel desondanks weer even onderbreken. Na overleg met het Engelse kamp, inclusief bondscoach Gareth Southgate, besloot hij de match toch weer op gang te fluiten.

In de rust bleef de Bulgaarse aanvoerder Ivelin Popov op het veld om de fans toe te spreken. Toch zei doelman Plamen Iliev na het duel: “Het publiek heeft zich goed gedragen, ik heb niets gehoord.”

Balakov, die deel uitmaakte van het succesvolle Bulgaarse elftal dat op het WK van 1994 als vierde eindigde, beweert zelfs dat Engeland een groter racismeprobleem heeft dan Bulgarije. “In onze competitie gebeuren zulke dingen niet, terwijl je op alle Engelse voetbalniveaus wel over incidenten met racisme hoort.”

Southgate: “Twee statements gemaakt”

De Engelse bondscoach Gareth Southgate vindt dat zijn ploeg in een naargeestige sfeer in Sofia een duidelijke boodschap heeft afgegeven. “We weten dat deze situatie niet te accepteren valt. Maar ik denk dat we wel twee statements hebben gemaakt: door de wedstrijd te winnen, maar ook door iedereen bewust te maken van deze situatie door de wedstrijd twee keer stil te laten leggen”, zei Southgate. “Ik weet dat het voor sommigen niet genoeg was, maar als groep hebben we de afgesproken aanpak gevolgd.”

Het publiek maakte onder meer apengeluiden als donkere Engelse spelers de bal hadden en bracht de Hitlergroet. “We hebben het direct gemeld bij de officials toen we wat hoorden. We hadden constant contact met de vierde man en de scheidsrechter”, zei Southgate. “Ik heb de spelers verteld dat we van het veld zouden gaan als er in de tweede helft weer iets zou gebeuren. Gelukkig was het toen rustiger. Mijn spelers hebben geantwoord op het veld. Ondanks alles liepen ze toch met een glimlach van het veld.”

Kosovo won de andere wedstrijd in groep A met 2-0 van Montenegro. Hierdoor is koploper Engeland met 15 punten uit 6 duels nog niet geplaatst voor het EK van komende zomer. Tsjechië en Kosovo volgen met respectievelijk 12 punten en 11 punten. Alle drie de landen hebben nog twee wedstrijden te spelen.

Hieronder de zes goals uit Bulgarije-Engeland:

GOAL | Rashford opent de score op fantastische wijze! 🚀



0️⃣-1️⃣ #BULENG 🇧🇬🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/tz7GFRA7AH Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @RBarkley8 brengt @England op 0-2! 👊



0️⃣-2️⃣ #BULENG 🇧🇬🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ZhkXJRyBJ8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @RBarkley8 scoort zijn tweede van de avond! 👊



0️⃣-3️⃣ #BULENG 🇧🇬🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XqEn8B4ze8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @sterling7 zet de 4-0 ruststand op het bord! 💪



0️⃣-4️⃣ #BULENG 🇧🇬🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/GAvoU7Wta1 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @sterling7 scoort zijn tweede van de avond! 💪



0️⃣-5️⃣ #BULENG 🇧🇬🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/o8A2G3jJRJ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @HKane maakt de vernedering compleet! 🔥



0️⃣-6️⃣ #BULENG 🇧🇬🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Ja6trSCh0i Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link