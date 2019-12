Bondscoaches van onze EK-tegenstanders schatten hun kansen in: “Jullie verloren van Zwitserland, wij wonnen ertegen...” NP/ABD

02 december 2019

07u11 0 EURO 2020 België is één van de favorieten op het EK 2020. Zoveel is duidelijk. Met Rusland, Denemarken en Finland zou groepswinst geen probleem mogen vormen voor de Rode Duivels. Maar hoe denken de bondscoaches van onze EK-tegenstanders erover?

Stanislav Cherchesov: “Moeten beginnen tegen Duivels is minpunt”

“België is favoriet. Op papier en op het veld”, aldus Russisch bondscoach Stanislav Cherchesov. “Dat we tegen jullie moeten beginnen, is een minpunt. Net zoals het een minpunt is dat we eindigen tegen Denemarken in Kopenhagen. Maar... in wiskunde is min maal min plus. (lacht) Juist, hé? Ach, veel zal afhangen van de vorm en de fitheid van bepaalde spelers. Als Lukaku en Eden Hazard niet top zijn, moeten we daarvan zien te profiteren. Het wordt sowieso een andere match dan die van vorige maand in Sint-Petersburg. Dat was geen waardemeter. Een interland in november is nooit gemakkelijk voor onze spelers. We hadden die dag ook geen balans in de ploeg. Op het EK zullen we het anders aanpakken. Waarmee ik niet wil zeggen dat we meer verdedigend gaan spelen”, besluit Cherchesov, die onze bondscoach hartelijk de hand schudde. Martínez: “Hij zei dat-ie me meer ziet dan zijn vrouw. (grijnst) Een gevoel dat ik met hem deel. Mijn echtgenote denkt er net zo over.”

Age Hareide: “België verloor van Zwitserland, wij wonnen ertegen”

“Ik bewonder jullie ploeg. België bewijst al lange tijd dat het een geweldig team is, dat mooi voetbal brengt”, vertelt Age Hareide, de bondscoach van Denemarken. “Jullie eerste plaats op de FIFA-ranking zegt eigenlijk genoeg. Maar België verloor in de Nations League wel van Zwitserland, terwijl wij ervan wonnen in de afgelopen kwalificatiecampagne voor het EK. Om maar te zeggen: da’s voetbal. Elke match is anders. Op het WK is bovendien gebleken dat we het goed kunnen doen tegen de beste teams ter wereld”, refereerde Hareide aan de gelijke spelen tegen finalisten Kroatië en Frankrijk. “Ik denk dat we een grote kans hebben om op het EK de achtste finales te halen. Dat we in de groepsfase drie keer thuis mogen spelen, is een leuk gegeven. Da’s uiteraard speciaal. Een voordeel ook, dat vele anderen niet hebben. Al blijf ik wel voorstander van een groot toernooi in één land.”

Markku Kanerva: “Mirakels proberen verrichten”

“We gaan mirakels proberen te verrichten. Ik heb er vertrouwen in, aangezien de derde in de groep ook nog kan doorstoten”, aldus Fins bondscoach Markku Kanerva. “Maar België is zonder discussie dé favoriet in deze poule. Het feit dat we onze derde match tegen jullie spelen, kan in ons voordeel zijn. Stel dat jullie zes op zes hebben... Dan hoeft het misschien niet meer zo nodig voor jullie. Maar als België de punten nog nodig zouden hebben, dan wordt het natuurlijk héél moeilijk. (lachje) Nu ik er zo over nadenk: ik weet eigenlijk niet of er wel een situatie bestaat die in ons voordeel kan spelen. Bij zes op zes zal jullie bondscoach wellicht kansen geven aan de spelers die tot dan nog niet vaak in actie kwamen. (grijnst) En die zijn meestal heel gemotiveerd. Hoe dan ook wordt het een fantastische ervaring voor ons. Eén waarbij we niets te verliezen hebben, maar de kans tegelijk klein is dat we gaan winnen. België staat niet toevallig eerste in de wereld, hé.”