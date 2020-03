Bizar, maar vanuit economisch oogpunt niet onlogisch: UEFA wil uitgesteld EK in 2021 onder Euro 2020 laten doorgaan DMM

26 maart 2020

12u39

Bron: The New York Times 0 EK 2020 Heel erg lang bleef de tweet van de UEFA niet staan vorige vrijdag. De Europese voetbalbond deelde daarin mee dat Euro 2020 volgend jaar onder dezelfde naam zou doorgaan, ook al zijn we dan 2021. Bizar, maar marketinggewijs niet helemaal onlogisch.

Geen Tokio 2020, geen Euro 2020 dit jaar. Beide sportevenementen zijn uitgesteld naar 2021 en dat heeft ook extra-sportief wel wat gevolgen. Wat met alle merchandising? Wat met de duizenden t-shirts, tassen en gadgets die aangemaakt zijn en waar nu in grote letters Euro 2020 op staat? De prullenmand in? Of met dikke viltstift de laatst nul doorschrappen en er dan maar het cijfer één aan toevoegen?

Het is meer dan de vraag van één miljoen. Sportevenementen hebben een economisch model dat geschoeid is op sponsorinkomsten uit merchandising. Denk maar aan de typische reclamespotjes van Coca-Cola of Jupiler bij een groot voetbaltoernooi. De organisatoren profiteren mee, maar met een uitgesteld toernooi dreigen alle uitgerolde marketingcampagnes voor Euro 2020 nu op de schop te gaan.

Iedereen die ooit al een patent of licentie heeft laten registreren, weet dat het een heel dure en tijdrovende onderneming is.

Bij de UEFA willen ze er alles aan doen om dat enorme economische verlies te tackelen. In een bericht op Twitter deelde de overkoepelende Europese voetbalbond mee dat de naam van Euro 2020 wordt behouden, ondanks het uitstel naar 2021. Schrik dus niet als je op een voetbalquiz binnen een tiental jaar de strikvraag krijgt in welk jaar de Rode Duivels Euro 2020 hebben gewonnen.

Of Euro 2021 daadwerkelijk Euro 2020 zal heten, is nog niet helemaal zeker. De UEFA verwijderde de tweet waarin beloofd werd dat de merknaam zou behouden worden. Een correctie moest duidelijk maken dat er nog niets is beslist: “De vorige tweet werd per ongeluk verstuurd, het is nog niet duidelijk of het verplaatste EK onder dezelfde naam zal doorgaan volgend jaar.”

Terwijl de UEFA - voor het geval dat - alvast een patent aanvroeg op de merknaam Euro 2021, willen de voornaamste economische partners graag de naam Euro 2020 behouden. Ook al valt het eigenlijke evenement dan in 2021. De meeste sponsors wensen in elk geval wel aan boord te blijven. De UEFA bekijkt om bepaalde contracten die enkel voor deze zomer liepen te verlengen of te verzetten naar 2021.

Volgens specialisten is het in elk geval beter om de naam gewoon te behouden. Sportmarketeer Tim Crow vertelde bij The New York Times dat een dergelijke beslissing “ten zeerste aan te raden is”. De voormalige consultant voor BMC en Coca-Cola Tim Crow beweert dat de impact op de al gecreëerde materialen dan miniem blijft.

“Bovendien weet iedereen die ooit al een patent of licentie heeft laten registreren, dat het een heel dure en tijdrovende onderneming is. Het is dus niet aangewezen om al die zaken nu stop te zetten en opnieuw te moeten opstarten, enkel en alleen omdat het toernooi is uitgesteld en een andere naam heeft gekregen. Al sluit ik niet uit dat sommige sponsors hun campagnes zullen aanpassen aan de nieuwe realiteit eens dit alles voorbij is.”

Dus toch maar even wachten met dat nieuwe Panini-album.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake. UEFA(@ UEFA) link