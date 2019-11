België - Nederland op het EK leek even reëel, maar goal van Oekraïne in 93ste minuut zet streep door droomduel VDVJ

17 november 2019

17u13 2 EK 2020 Echt waar: lange tijd was de kans bijna 50% dat de Rode Duivels op het EK Nederland zouden treffen. Een doelpunt van Artem Besyedin in minuut 93 besliste er anders over.

Een Derby der Lage Landen op het EK: was dat niet mooi geweest? De kans leek zondagmiddag lange tijd reëel. Servie stond lange tijd op voorsprong tegen Oekraïne, waardoor de ploeg van Andriy Shevchenko zijn status van reekshoofd zou verliezen aan Frankrijk - zij moesten dan wel winnen in Albanië vanavond.

Als Duitsland vervolgens minimaal een punt haalde in de thuismatch tegen Noord-Ierland zou zich , naast de poule met Rusland en Denemarken, een tweede optie geopend hebben voor de Rode Duivels: poule C. Met daarin zeker... Nederland, dat zich gisteren verzekerde van het EK. Alleen zette een treffer in de slotseconden van Artem Besyedin definitief een streep door dat scenario. De Belgen ontmoeten nu met bijna-zekerheid Rusland (en Denemarken, als zij zich kwalificeren). Nederland kent, ervan uitgaande dat Engeland (tegen Kosovo) en Spanje (tegen Roemenië) niet verliezen, ook al één tegenstander: Oekraïne.

Europees kampioen Portugal heeft zijn EK-ticket beet. Portugal ging met 0-2 winnen op bezoek bij Luxemburg. Bruno Fernandes en Cristiano Ronaldo zorgden voor de goals. Ronaldo zit na vandaag aan 99 interlandgoals.